Bănel Nicoliță a dezvăluit cea mai mare ofertă din carieră. „A fost șansa mea, dar nu a vrut nea Gigi”. Exclusiv

Bănel Nicoliță a primit o ofertă de la Dinamo Moscova pe vremea când juca la FCSB. Șefii clubului din Rusia erau gata să plătească patru milioane de euro pentru fostul internațional român, care a plecat la Saint Etienne pe mai puțini bani.

Cea mai mare ofertă din cariera lui Bănel Nicoliță: „A fost șansa mea, dar nu a vrut nea Gigi”

Gigi Becali a refuzat patru milioane de euro de la Dinamo Moscova pentru Bănel Nicoliță. Fostul mijlocaș de la FCSB a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că patronul din SuperLiga a cerut șase milioane pentru transferul în Rusia.

ADVERTISEMENT

După trei ani la , Bănel Nicoliță s-a transferat în Franța la Saint Etienne. După șapte meciuri oficiale, fostul mijlocaș român a fost dorit și de englezii de la Fulham, care ar fi plătit peste un milion și jumătate de euro în schimbul lui.

„Am avut patru milioane de euro pe masă în 2008 de la Dinamo Moscova. A refuzat-o nea Gigi, pentru că nu a vrut să mă dea. El a cerut șase milioane de euro. A fost șansa mea, dar nu a vrut nea Gigi.

ADVERTISEMENT

După șapte jocuri la Saint Etienne am avut ofertă de la Fulham. Plăteau 1,8 milioane de euro, dar nu m-au lăsat să plec, au zis că vor 3,6 milioane de euro și nu au plătit”, a dezvăluit Bănel Nicoliță la FANATIK SUPERLIGA.

La Saint Etienne a primit cea mai mică primă din carieră: „Am primit un plic după refacere”

B din carieră la Saint Etienne. Fostul internațional român a primit doar 180 de euro după o victorie cu Bordeaux, una dintre cele mai bune echipe din Franța în acel moment.

ADVERTISEMENT

„Tot așa, calificare Champions League, eu aveam 5.000 de dolari salariul când am venit la Steaua. Am avut 120.000 de euro, dar am avut patru tururi. Cu Gigi patron. Dacă luam campionatul nu primeam nimic, dacă jucam cu Bistrița sau Pitești.

Doar cu Dinamo sau Rapid. Cea mai mică primă? Am avut la Saint Etienne, prima ligă din Franța. Cu Aubameyang. Cât ne-au dat? Ce 5.000? 180 de euro! De căciulă. Am avut refacere, după care am primit un plic.

ADVERTISEMENT

Vedeți că aveți câte un plic fiecare, și ne-a dat un plic. Primă că am bătut pe Bordeaux. Aveam 20 și ceva de mii de euro pe lună la St. Etienne”, spunea Bănel Nicoliță.

OFERTA IMENSA refuzata de Gigi Becali pentru Banel Nicolita: „AIA A FOST SANSA MEA!”