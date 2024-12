Bănel Nicoliță a povestit cum a aflat știrea morții lui Helmut Duckadam: ”Am început să plâng și eu, și copiii”

Bănel Nicoliță și-a controlat cu greu emoțiile când a vorbit . Fostul fotbalist al celor de la FCSB s-a străduit să nu plângă în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Bănel Nicoliță, afectat de pierderea lui Helmut Duckadam

eroului de la Sevilla când se afla la un restaurant. Fostul mijlocaș dreapta al roș-albaștrilor avea o relație apropiată cu legendarul portar.

Helmut Duckadam era alături de el la școala de fotbal pe care a înființat-o. Duckadam le acorda mereu premii copiilor și ar fi urmat să facă acest lucru și pe 20 decembrie.

Bănel Nicoliță a spus îndurerat că aseară copiii l-au sunat și plângeau alături de el în telefon. Nicoliță a subliniat că dincolo de performanța apărării a patru lovituri de departajare în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, Helmut Duckadam era un om foarte bun.

Bănel Nicoliță, copleșit de emoții: ”Foarte greu să îmi găsesc și eu cuvintele”

”Eu pot să spun că, atunci când am primit vestea, am plâns. Eram la un restaurant. Am plâns pentru că eu la toate turneele, de când am școala de fotbal CS Bănel Nicoliță, am fost alături de dânsul tot timpul pentru a da medalii, diplome și așa mai departe.

Încă o dată, pe 20 luna aceasta, trebuia să fim din nou împreună la campionatul organizat de Radu Mătăsăreanu în Dobroești, tot alături de domnul Duckadam, să le dăm premiile copiilor.

Foarte greu să îmi găsesc și eu cuvintele. Și copiii au plâns. Copiii din scoală au plâns. M-au sunat aseară plângând, pentru că la ultimul turneu a fost alături de toți copiii. Au făcut poze și s-au bucurat atât de mult.

Am stat și eu cu dânsul când se vindeau mănușile. Și am stat cu dânsul la vânzare. Au venit oamenii, au venit copiii și s-au bucurat. Și era un om atât de bun. A plecat mult prea devreme, din păcate”, a transmis Bănel Nicoliță, invitat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Helmut Duckadam a decedat luni, pe 2 decembrie, la Spitalul Militar din București. Legenda Stelei București și a fotbalului românesc s-a stins după ce a suferit un accident vascular.

Bănel Nicoliță, emoționat când a vorbit de Helmut Duckadam