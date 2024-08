Bănel Nicoliță a povestit cum a trăit, pe 16 august 2016, farsa “Doar Dinamo București” de la FCSB – Man. City: „Eram în tribună. M-am simțit umilit!”

. În ultimii ani, nicio echipă din România nu a reușit să ajungă în grupele competiției. În sezonul 2015/2016, roș-albaștrii s-au calificat în play-off, însă s-au confruntat cu un adversar imposibil, Manchester City. Bănel Nicoliță și-a adus aminte de acel meci, dar și de farsa pe care au făcut-o cei de la Dinamo.

Au trecut 8 ani de la celebra farsă: „Doar Dinamo București”

În sezonul 2015/2016, FCSB a ajuns până în play-off-ul Ligii Campionilor, însă a pierdut cu 0-6 la general împotriva celor de la Manchester City, în chiar primul an al lui Guardiola pe banca „cetățenilor”. Meciul rămâne în istorie și pentru farsa monumentală pregătită de cei de la Dinamo.

ADVERTISEMENT

Național Arena a fost plină la acel meci. Fanii celor de la FCSB din toată țara au venit pentru a vedea live superstarurile din echipa „cetățenilor”, însă au avut parte de o surpriză neplăcută. a pregătit pe ascuns o coregrafie umilitoare.

Fanii din tribună au găsit pe locurile lor plăcuțe de carton pe care trebuiau să le ridice în debutul partidei. Aceștia au făcut asta, însă mesajul era unul cu totul neașteptat. Mesajul a fost „Doar Dinamo București”. Șocul a fost atât de mare încât mulți oameni nu și-au dat seama ce se întâmplă.

ADVERTISEMENT

Bănel Nicoliță a fost pe stadion la FCSB – Manchester City. Ce spune despre farsa dinamoviștilor

Bănel Nicoliță a fost pe stadion la acel meci și și-a adus aminte de șocul pe care l-a avut. El recunoaște că ideea dinamoviștilor a fost una ingenioasă, însă mărturisește că s-a simțit umilit și e de părere că nimeni vreodată nu va reuși să facă asemenea lucru pe terenul echipei rivale.

„Eu chiar eram în tribune. Eram cu fratele meu și cu niște prieteni. Au ridicat aia plăcuțele și am început să citesc: ‘DOAR DINAMO…’, am zis: ‘nu pot să cred. Nu se poate așa ceva’. Nu mi-a venit să plâng, dar am zis: ‘Nu e posibil așa ceva. Cum s-a ajuns să se întâmple așa ceva la un asemenea meci’.

ADVERTISEMENT

A fost o lovitură pentru suporteri. Clar. Cât de bine au fost pregătiți. Au pregătit toate detaliile. Unde i-a dus mintea… Am aflat după cum au făcut. Au vorbit cu nea Gigi. A fost foarte tare toată istoria farsei. Nu cred că se va mai întâmpla vreodată.

Să faci așa ceva la un asemenea nivel. Un asemenea meci. (N.r. Te-ai simțit umilit?) Da. Clar. Bineînțeles. Îți dai seama? Nu te simți bine când vezi în casa ta: ‘Doar Dinamo București’. Prietenii făceau mișto de mine după. Spuneau: ‘Ce frumos a fost pe stadion la meciul cu Manchester City’. Eu le spuneam că nici nu am fost”, a explicat Bănel Nicoliță la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a oferit atunci câteva precizări în legătură cu momentul rușinos de la meciul cu Manchester City. Patronul roș-albaștrilor a dat de înțeles că a vorbit cu niște studenți din Germania, suporteri ai echipei, care au promis să realizeze o coregrafie specială. Rezultatul, însă, a fost cu totul altul.