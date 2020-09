Bănel Nicoliță a refuzat o echipă din Liga 1 pentru a se ocupa de formația din orașul natal: ”Nu vă spun echipa, dar erau 4.000 de euro pe lună”

Bănel Nicoliță (35 de ani), fotbalist cu 37 de selecții la echipa națională a României și cu jocuri la cel mai înalt nivel în competițiile europene, a revenit la Făurei, orașul său natal, unde o ajută pe formația la care a debutat în fotbal.

După ce a jucat alături de naționala României la EURO și a evoluat în Liga Campionilor pe cele mai cunoscute arene din Europa, Nicoliță a decis să se întoarcă în orașul său natal de 3500 de locuitori. Fostul jucător al Stelei se implică foarte mult în activitatea formației din Făurei.

“E oraşul în care m-am născut şi eu. Ştim cu toţii că nu e un business. Dar dragostea de fotbal e prea mare şi nu o poţi controla. Am băgat peste 300.000 de euro, dar fotbalul mi-a dat. Sunt un brand, un jucător iubit şi cunoscut. Acum sunt antrenor, jucător, acţionar, doctor, bucătar… câteodată car şi mingile, le fac pe toate”, a declarat Nicoliță, potrivit Look Sport.

”Mulţi s-au apucat de fotbal după ce m-au văzut”

“Tot timpul m-am mândrit şi mă mândresc în continuare că am fost singurul în ultimii ani care a scos capul în lume, fiind rrom. Mulţi s-au apucat de fotbal după ce m-au văzut. Mulţi au înţeles că pot reuşi şi ei dacă a reuşit Bănel. Şi asta m-a ambiţionat şi mai mult. Nu e o ruşine să recunoşti ceea ce eşti. Ăsta sunt, mă mândresc şi trebuie să fac ceva.

Au fost lucruri care m-au deranjat, le-am ţinut doar pentru mine. Am ştiut doar eu, dar le-am trecut cu brio. Atunci când am ajuns sus, le-am arătat cine sunt”, a adăugat Nicoliță.

Fostul internațional român a spus că din punct de vedere al banilor nu a luat cea mai bună hotărâre când s-a implicat la Făurei, dar a ales cu sufletul.

”Acum 6 luni de zile am avut ofertă din Liga 1”

“Hai să vă spun sincer. Sunt un prost, recunosc, sunt un prost că m-am lăsat devreme, dar m-am ambiţionat când am auzit anumiţi oameni că zic că ei şi-au făcut echipă, că sunt buni. Mi s-a pus ceaţă. Eram în Cipru şi am spus stop!

Cu un an în urmă am lăsat echipa cu 15 puncte avans şi au pierdut promovarea. Şi m-am enervat. Am spus stop-joc şi am zis că nu mai joc şi revin să mă implic 100%. Băgasem deja 100.000 de euro.

Acum 6 luni de zile am avut ofertă din Liga 1. Nu vă spun echipa, dar erau 4.000 de euro pe lună. Eu am zis că am investit foarte mult în echipa asta. Nu e vorba de bani, că i-am pierdut şi nu îi mai iau înapoi, dar e vorba de timpul meu. Eu de 4 ani de zile fac zi de zi drumul Bucureşti – Făurei, patru ore numai pe drum.

Plus antrenamentul, pe care eu trebuie să-l pregătesc, eu să văd dacă au apă jucătorii, dacă au motorină, dacă le lipseşte ceva. Eu trebuie să fiu omul mereu limpede la minte”, a mai spus Nicoliță.

3 milioane de euro a valorat cel mai mult în carieră Bănel, conform Transfermarkt. Un gol în 37 de convocării a avut Nicoliță la națională. Dacia Brăila, Poli Aek, Steaua București, Saint-Etienne, Nantes, Viitorul, ASA Târgu-Mureș, Aris Limassol și Făurei sunt formațiile la care a jucat Nicoliță în carieră. În 15 meciuri a evoluat Bănel în grupele Ligii Campionilor.