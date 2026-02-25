Sport

Bănel Nicoliță a semnat! A revenit în fotbal la 41 de ani

Bănel Nicoliță continuă să fie într-o formă fizică de invidiat, chiar dacă a depășit 40 de ani. Fostul fotbalist al celor de la FCSB a acceptat o nouă provocare
Ciprian Păvăleanu
25.02.2026 | 16:30
Bănel Nicoliță nu se lasă de fotbal nici la 41 de ani și a acceptat o nouă provocare. Foto: Sportpictures.eu
Bănel Nicoliță nu poate sta departe de fotbal, chiar dacă vremurile în care făcea spectacol în tricoul roș-albastru au apus de mult. Ajuns la vârsta de 41 de ani, a semnat un nou contract în Liga a 5-a, cu FC Produlești, și are ca obiectiv promovarea.

Bănel Nicoliță a semnat cu FC Produlești! Prima reacție a fotbalistului

Bănel Nicoliță are o școală de fotbal la București, însă are prea multă energie pentru a sta într-un singur loc. Fostul jucător al FCSB-ului a semnat un nou contract de jucător, la vârsta de 41 de ani, și va fi în lotul echipei FC Produlești, care evoluează în Liga a 5-a din Dâmbovița.

El a promovat recent cu echipa Teleajenul Vălenii de Munte, echipă la care s-a transferat și Gabi Matei, fotbalist anchetat în cel mai recent scandal ce privește meciurile trucate din Liga a III-a din România. În fața unei noi provocări, Bănel a declarat că forma sa fizică nu va fi un impediment pentru a juca fotbal până la vârsta de 50-60 de ani:

„Dragostea de fotbal rămâne. Tot timpul vrei să fii acolo, vrei să joci. Nu pot să stau liniștit. Am fost la Vălenii de Munte, am promovat, iar acum am primit o nouă provocare. Eu nu mă dau la o parte de la provocări. Domnul primar este prieten foarte bun cu Sorin Paraschiv, Adrian Neaga.

De un an de zile se roagă de mine să mă duc și până la urmă m-am decis să mă duc să-l ajut ca să promoveze. Acesta este obiectivul. Mă simt foarte bine, eu încă fac antrenamente la școala mea de fotbal. Nu este problema de pregătire fizică, o avem până la 50-60 de ani. Încă o avem”, a spus Bănel Nicoliță, pentru digisport.ro.

Ce a transmis primarul din Produlești despre transferul lui Bănel Nicoliță

Datorită carierei sale la FCSB, Saint-Etienne și naționala României, Bănel Nicoliță este extrem de respectat de lumea fotbalului și este văzut ca o adevărată vedetă atunci când vine în ajutorul echipelor din eșaloanele inferioare, în ciuda faptului că a ajuns la 41 de ani:

„Astăzi avem plăcerea să vă prezentăm cea mai nouă achiziție a echipei F.C.PRODULEȘTI: BĂNEL NICOLIȚĂ. Suntem onorați și bucuroși să avem alături de noi un jucător de asemenea valoare, care va aduce un plus de experiență, determinare și calitate în cadrul echipei noastre”, a fost anunțul făcut de primarul George Georgescu.

