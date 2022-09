Bănel Nicoliță a spus totul despre relația cu Vica Blochina, fosta amantă lui Victor Pițurcă: „E un om foarte OK”

Vica Blochina a fost prima care a vorbit despre relația cu Bănel Nicoliță, iar fostul mijlocaș a vrut să lămurească și el lucrurile.

Bănel Nicoliță, primele declarații despre Vica Blochina: „Dacă eu ies cu cineva sa mănânc sau să beau un pahar sunt automat cu acea persoană”

Bănel Nicoliță neagă orice relație cu Vica Blochina, fosta amantă a antrenorului său, Victor Pițurcă: „Vica e un om foarte ok din toate punctele de vedere. Nu înseamnă că dacă eu ies cu cineva să mănânc sau să beau un pahar sunt automat cu acea persoană”.

, Bănel a dezvăluit că relația sa cu Vica este strict una amicală: „În afară de o prietenie adevărată, un respect deosebit față de un om bun, nu există altceva. Nu există așa ceva între mine și Vica”.

Nicoliță a fost extrem de deranjant de informațiile care au apărut în presă și de aceea a și ținut să lămurească acest subiect: „Nu există niciun interes la nimeni în afară de o prietenie și o relație frumoasă între noi. Lumea este foarte rea și fiecare gândește cum vrea el, de aceea am acceptat să spun că nu e nimic adevărat, nu există. Credeți-mă”, a declarat fostul fotbalist pentru .

Ce a spus Vica Blochina despre relația cu Bănel Nicoliță: „Am petrecut o săptămână împreună”

, însă a recunoscut că s-au apropiat mai mult după ce au concurat în emisiunea „Splash! Vedete la apă”: „Ne știam mai de mult, dar ne-am împrietenit așa foarte mult la Splash, ne-am împrietenit cu toată gașca, nu numai cu el, știi”.

Fosta amantă a lui Victor Pițurcă a fost impresionată de popularitatea fostului jucător al echipei naționale a României: „Dacă tot am petrecut o săptămână împreună, am ieșit în oraș și am văzut cât de tare este iubit omul de lume”.

Vica l-a lăudat pe Bănel, pe care îl consideră mai mult decât un fotbalist de valoare: „Cine nu-l știe pe Bănel Nicoliță, legenda României?! Este un băiat foarte mișto, e un om foarte bun”.

Vica Blochina, despre calitățile lui Bănel Nicoliță: „E un suflet foarte bun. E înnebunit după copii”

Vica Blochina apreciază cel mai mult la Bănel Nicoliță faptul că e sufletist: „E un suflet foarte bun Bănel, un om foarte bun. E înnebunit după copii, are și școala aia de copii și se vede că e un suflet bun”.

Prezentatoarea TV se înțelege de minune că Bănel Nicoliță: „Pur și simplu ne-am împrietenit. Pur și simplu eram pe același vibe. Eram pe aceeași caterincă, pe același glume”.