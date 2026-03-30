Bănel Nicoliță, amintiri de colecție la 20 de ani de la sfertul ”UEFAntastic” Steaua – Rapid: ”Cea mai mare presiune. N-am putut să dorm”

Pe 30 martie 2006, Steaua juca în Giulești cu Rapid, în prima manșă a sfertul ”UEFAntastic”. Se încheia 1-1 cu golurile lui Bănel Nicoliță și Viorel Moldovan, iar la retur era 0-0, astfel că ”roș-albaștrii” mergeau mai departe datorită golului marcat în deplasare. Ce amintiri a păstrat omul care practic a adus calificarea steliștilor.

Amintirile lui Bănel Nicoliță de la duelul Steaua – Rapid din Cupa UEFA

În ciuda faptului că au trecut nu mai puțin de 20 de ani de la acea întâlnirea de poveste pentru fotbalul românesc, Bănel Nicoliță își amintește perfect presiunea care s-a pus în Giulești și a mărturisit că a avut câteva nopți bune înaintea jocului când nu a putut dormi.

”Probabil că în Giulești a fost cea mai mare presiune pe umerii mei din carieră. Și asta din partea tuturor, mai ales fanii ne transmiteau asta. De altfel, vă mărturisesc faptul că n-am putut să dorm multe zile înaintea partidei tur. Țin minte că noi mergem mereu înainte de meciuri să ne relaxăm în IDM. Am fost și atunci. Ne vedeam mereu și cu cei de la Rapid înaintea meciurilor din Europa, dar atunci n-au mai venit (n.r. râde).

Nu mi-am dorit sub nicio formă să picăm cu Rapid în sferturile Cupei UEFA. Aveau și ei atunci o echipă foarte bună, într-o formă excelentă. I-am remarcat la vremea respectivă pe Daniel Niculae, pe Mugurel Buga, pe Marius Constantin”, a declarat Nicoliță, pentru .

Marele regret al lui Bănel Nicoliță

Fostul internațional este măcinat și acum de gândul că nu a ajuns în acel sezon în finala Cupei UEFA, . El a povestit că antrenorul Cosmin Olăroiu a pregătit returul din Anglia la victorie.

”Sigur, marele regret al carierei a fost că n-am jucat acea finală de Cupa UEFA. Eu n-am jucat în returul cu Middlesbrough. Eu și Sorin Paraschiv am fost suspendați atunci. Noi am jucat să-i batem și în retur. Olăroiu avea mereu asta în cap, să jucăm să dăm gol în fiecare meci.

”Totuși, am trăit momente unice în cariera de jucător. Am jucat în Champions League, am ajuns la națională, am fost la Euro în 2008. Aceste amintiri sunt de neuitat”, a spus în încheiere Bănel Nicoliță.

A trucat UEFA tragerea la sorți a sferturilor din Cupa UEFA?

Întrebat de moderatorul Horia Ivanovici într-una dintre emisiunile de top marca FANATIK dacă este de părere că tragerea la sorți a meciurilor din sferturile de finală ale Cupei UEFA din sezonul 2005-2006 a fost măsluită, .

”Da, ca să ne pună tălpi. Până mor spun că a fost măsluită. Bineînțeles. Peste tot e câte un Bodescu. Ăștia-s băieți deștepți. ‘Faceți de așa natură. Încălziți-le pe amândouă! Când ai băgat mâna și ai găsit două bile calde, pe alea le iei’. Steaua și Rapidul. Ce mare brânză să faci șmecherii?”, a afirmat Dragomir.