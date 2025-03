Bănel Nicoliță, amintiri tari de la Steaua – Valencia 2-0. „Te bagi la penaltyuri?”. Apoi a stat la șpriț cu Traian Băsescu și Gigi Becali!

În data de 24 februarie 2025 s-au împlinit 20 de ani de la , când roș-albaștrii s-au calificat miraculos mai departe în Cupa UEFA, . Bănel Nicoliță a fost pe bancă la acel duel, iar fostul jucător a rememorat acel moment.

Bănel Nicoliță, amintiri tari de la Steaua – Valencia 2-0. „Te bagi la penaltyuri?”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Bănel Nicoliță și-a amintit de faimosul meci dintre Steaua și Valencia. Fostul atacant s-a aflat pe bancă la acel duel, pentru că era abia ajuns la formația din Ghencea. „Jardel” a recunoscut că Walter Zenga l-a întrebat dacă vrea să intre și să bată penalty, însă cel ales a fost Florin Lovin în cele din urmă. Gigi Becali tot a oferit o primă, chiar dacă nu a jucat.

ADVERTISEMENT

„Doar ce venisem eu la echipă la meciul cu Valencia. Doar ce semnasem cu Steaua, pentru că se numea Steaua atunci. Eram pe bancă în acel meci. La penalty au vrut să mă pună ori pe mine, ori pe Lovin. A intrat Lovin și a bătut el.

Când a zis Walter ‘Bănel, te bagi?’, eu am zis ‘da!’. A fost super frumos atunci, pentru că am mers la nea Gigi la Marriott. Atunci ne-a oferit și prima, mă rog, la cei care au jucat, pentru că abia venisem, dar mi-a dat și mie o primă frumoasă. Luasem vreo 3.000 de dolari, chiar dacă nu am jucat.

ADVERTISEMENT

Nu am jucat deloc, dar a vrut să mă bage la penalty-uri. L-a băgat pe Lovin în cele din urmă. Atunci am fost și pentru prima oară la domnul Băsescu, la Cotroceni. Vai de capul meu, când l-am văzut a fost wow”, a transmis Bănel Nicoliță.

Bănel Nicoliță a stat la șpriț cu Traian Băsescu și Gigi Becali după Steaua – Rapid

Bănel Nicoliță a continuat dialogul cu Horia Ivanovici și a dezvăluit că Traian Băsescu întreba de fiecare dată de el. Totodată, după calificarea UEFA-fantasticilor cu Rapid, acesta a stat la șpriț cu Gigi Becali și Traian Băsescu, însă doar preț de 5 minute, pentru că i se făcuse rușine la acel moment.

ADVERTISEMENT

„A întrebat domnul Băsescu ‘unde e brunețelul acela?’, mă remarcase. Din toată echipa, îi plăcea de mine. Am fost și după meciul cu Rapid la Golden Blitz, iar apoi la Cotroceni. După meciul cu Rapid a întrebat ‘unde e brunețelul acela, chemați-l aici, lângă mine’.

ADVERTISEMENT

La Golden Blitz, cu nea Gigi, au fost doar 5 persoane la masă. Au fost nea Gigi, Meme Stoica, Rădoi, Băsescu și eu. Eu am stat la masă cu domnul Băsescu și cu nea Gigi. Am stat la faimosul șpriț cu Traian Băsescu și nea Gigi. Am stat 5 minute, iar după m-am ridicat, pentru că îmi era rușine”, a completat Bănel Nicoliță.