Bănel Nicoliță, chinuit de durere: „Să îți pierzi familia, să pierzi tot și să o iei de la capăt nu e ușor”

trece prin cel dificil moment al vieții și a decis să renunțe la echipa de la Făurei și și-a deschis o școală de fotbal, însă fostul jucător al FCSB a rămas cu un gust amar.

Bănel Nicoliță, cuvinte dureroase: „Să îți pierzi familia, să pierzi tot și să o iei de la capăt nu e ușor”

a vorbit pentru as.ro despre problemele pe care le are și nu îi dorește nimănui să ajungă în această situație:

ADVERTISEMENT

„Nu vreau să se pună nimeni în locul meu. Prin ce am trecut eu, prin ce momente grele am trecut timp de 6 ani cât am băgat bani la echipă şi cât m-am chinuit. Să îţi pierzi familia, să pierzi tot şi să o iei de la capăt nu e uşor.

Am fost genul de om care am zis, da, frate, mi-am asumat, am pierdut tot, asta e. Dar nu m-am dat bătut. Am o regulă în viaţă şi o spun, chiar dacă o daţi sau nu o daţi. Şi nici nu mă interesează. M-am născut sărac, eu ştiu ce înseamnă sărăcia.

ADVERTISEMENT

Am pierdut şi am ajuns să fiu la fel, nu m-am speriat. Pentru că sunt Bănel, un om puternic. Nu mă dărâmă nimic atâta timp cât Dumnezeu e în spatele meu, am familia mea, nu mi-e frică de nimic. Eu pot să duc.

Mi-e frică de un singur lucru: să nu se întâmple nimic cu copiii mei şi cu familia mea. Toţi putem să trecem printr-un divorţ şi să pierdem tot. Eu încă sufăr de anii trecuţi, când toată lumea a fugit de mine. Sunt un prost, că nu am învăţat nimic”, a spus Bănel Nicoliță conform la .

ADVERTISEMENT

Bănel Nicoliță a ajuns să ceară bani pe Tik Tok

cum încearcă Bănel Nicoliță să facă rost de bani. Fostul jucător face diverse filmulețe și provocări pe contul său de Tik Tok și fanii săi pot dona, cumpărând diferite obiecte virtuale.

Bănel Nicoliță câștigă aproximativ 2.000 de euro pe lună pe Tik Tok și are aproape 110.000 de urmăritori.

ADVERTISEMENT

Bănel Nicoliță a fost în SUA pentru a face rost de bani

că Bănel Nicoliță a acumulat datorii mari la cămătari și a fost nevoit să plece în Statele Unite ale Americii pentru a face rost de bani.

ADVERTISEMENT

Bănel Nicoliță chiar a încercat să treacă fraudulos graniță în Mexic și a fost aproape să fie prins de poliția de frontieră.