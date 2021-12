Bănel Nicoliţă dezvăluie motivul plecării în SUA: “Nu mi-am revenit nici acum!” Video

FANATIK , problemele prin care Bănel Nicoliţă a trecut şi care l-au forţat să plece în Statele Unite ale Americii. Acum, fostul fotbalist al celor de la FCSB a vorbit pe larg, în cadrul emisiunii “Fiţă cu Adiţă”, despre ceea ce s-a întâmplat în viaţa lui, în ultimele luni.

Bănel Nicoliţă a vorbit despre motivul plecării în SUA

În promo-ul emisiunii “Fiţă cu Adiţă”, care va apărea vineri, pe canalul YouTube “theXclusive”, Bănel Nicoliţă a dezvăluit motivul pentru care a ales să plece din România, după ce a divorţat de cea care i-a fost soţie până în 2020.

“Am fost plecat afară, am fost la un prieten în vacanţă. Am stat câteva luni acolo. Am vrut să-mi revin şi eu fizic şi moral, pentru că eram cu moralul la pământ. Divorţul prin care am trecut, fotbalul, banii pierduţi”, şi-a început Bănel Nicoliţă dezvăluirea.

Acesta a dezvăluit şi că revenirea în Făurei, oraşul natal, unde a preluat echipa locală, a fost una dintre marile lui greşeli, ducând chiar la divorţ. În plus, Bănel Nicoliţă a susţinut că nici în acest moment nu şi-a revenit după problemele avute.

“Greşeala mea cea mai mare a fost că am venit aici şi atunci au intervenit probleme vizavi de fosta soţie. Nu a acceptat şi la acel moment chiar a avut dreptate.

Banii familiei, timpul pe care îl petreceam aici, nu mai ajungeam să fiu lângă ea şi lângă copii, să fiu alături de ea şi să le ofer şi ce le lipsea. Nu mi-am revenit nici acum, să fiu sincer. Asta e viaţa, trebuie uşor-uşor să văd lucrurile aşa cum sunt”, a mai explicat Bănel Nicoliţă.

Datorii uriaşe la cămătari din cauza echipei de fotbal

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Bănel Nicoliţă a fugit în SUA, după ce a ajuns să aibă datorii foarte mari la cămătari. Totul a survenit din cauza investitiţiilor făcute la CS Făurei, echipă pe care a preluat-o după retragerea din activitate.

Chiar dacă a încercat să scape de problemele din ţară, Bănel Nicoliţă s-a lovit de altele în SUA. Fostul internaţional român a fost la un pas să fie reţinut atunci când a vrut să treacă graniţa în Mexic.

După apariţia dezvăluirilor, FANATIK. Acesta a recunoscut că era plecat din ţară, dar că nu are deloc probleme şi nici datorii.

“Într-adevăr, sunt plecat din țară, dar am văzut ce ați scris și ce a apărut apoi în toate ziarele. Nu vreau să mai fiu subiect de discuție în presă, iar aceasta este ultima mea declarație! Vreau să știe toată lumea că eu sunt bine, familia mea e bine și nu am probleme, nici datorii…

Și de asemenea vreau să se știe că nu am nevoie de nimic de la nimeni. Mă descurc singur, nu am nevoie de ajutor de la nimeni! Sunt bine, sănătos și doar asta contează!”, a declarat Bănel Nicoliţă pentru FANATIK.