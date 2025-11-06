Jucătorul de la FCSB pe care Bănel Nicoliță îl laudă în mod special: “Steluța mea e pe drumul cel bun!”

ADVERTISEMENT

Prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, Bănel Nicoliță s-a arătat încântat de revenirea pe care FCSB a avut-o în campionat și consideră că ”roș-albaștrii” se vor bate și în acest sezon pentru titlu.

Revenirea FCSB-ului în lupta pentru play-off-ul din SuperLiga, salutată de Bănel Nicoliță. Laude în mod special pentru Darius Olaru

Fostul internațional român a fost extrem de satisfăcut de faptul că Darius Olaru a marcat două goluri în meciul U Cluj – FCSB 0-2 și așteaptă ca un alt jucător important să-și revină la forma din trecut.

”Steluța mea (n.r. – FCSB) și-a revenit. În primul rând mă bucur pentru Olaru, cred că a făcut cel mai bun meci al lui după accidentare. Cred în el, este un jucător foarte important pentru grup, pentru echipă. FCSB este pe drumul pe care toți îl așteptam, adică în lupta la titlu.

Și Șut are o perioadă mai grea, dar este un jucător care poate să revină oricând și să fie din nou acolo sus. A avut momentele din familie (n.r. – moartea tatălui său), e clar că nu e ușor și s-a văzut în timp la el problema asta”, a declarat Nicoliță, la .

Mesaj ferm pentru jucătorii de la FCSB din partea fostului fotbalist al echipei roș-albastre

Bănel Nicoliță este de părere că jucătorii de la FCSB nu au de ce să se plângă, deoarece au cele mai bune condiții din SuperLiga și atunci așteaptă de la ei să readucă echipa în fruntea clasamentului.

”FCSB și-a dat seama că orice meci de acum încolo pe care îl va pierde îi va duce spre ratarea play-off-ului și atunci joacă orice meci ca pe o finală. Nu au nicio scuză să spună că nu au echipă, că n-au lot, că n-au bani. FCSB este cea mai bună, au cele mai bune salarii, au cei mai buni jucători și sunt datori”, a spus Nicoliță, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, investiții masive la FCSB

Nemulțumit de prestația formației sale în prima parte a sezonului regulat, patronul Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că , dar și câți bani este dispus să cheltuie.

”Nu mai vreau să le zic, se ocupă MM, el e priceput în asta. Nici nu îi știi, nu îi cunoști. 4-5 jucători. Sunt de afară. Din SuperLigă sunt cu ochii pe ceva, dar vorbesc la iarnă, nu acum. Nu discutăm acum, nu se discută acum.

Este unul de afară pe care îl știți, de aia nu vreau să zic. Român. Nu mai vorbesc. MM lucrează la treaba asta, fundaș central, fundaș stânga, doi mijlocași vreau. De atacanți nici nu am pus problema, că atacanți avem, nu are rost, avem trei atacanți, Alibec, Bîrligea, Thiam. Îl pui și pe Stoian, nu are rost, nu discutăm.

E mijlocaș. (n.r. – S-a rostit în studio numele lui Nicolae Stanciu) Nu mai, gata, nu mai zic. (n.r. – Despre Vlad Dragomir de la Pafos) Mă duc pe piste, vă plimb. Sunt niște lucruri care ne-au afectat când le-am zis. După aia e mai mare bomba. Eu cred că o să bag 5-6 milioane. Nu mă mai joc. Trebuie să faci echipă”, a afirmat Becali.

Clasamentul SuperLigii și cum arată lupta la play-off

După disputarea a 15 etape din SuperLiga, FCSB este în afara locurilor de play-off. Cu 12 puncte luate în ultimele 5 runde, campioana en-titre a urcat, totuși pe locul 8, la doar 3 puncte de ultima poziție care permite accederea în Top 6.