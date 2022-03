Bănel Nicoliță, “trădat” de un afacerist român care i-a promis că va pompa bani la Făurei. De la planuri de promovare la faliment! Exclusiv

Bănel Nicoliță a anunțat că CS Făurei se va retrage din Liga a 3-a, din cauza problemelor financiare. Fostul fotbalist al Stelei susține că nu mai poate să aducă bani de acasă pentru echipă și a anunțat că autoritățile locale au la dispoziție o săptămână să găsească o soluție de finanțare.

Bănel Nicoliță, “trădat” de un afacerist român care i-a promis că va pompa bani la Făurei!

Din informațiile FANATIK, Bănel Nicoliță le-a spus apropiaților că i-a promis sprijin un om de afaceri stabilit în Elveția, un mare fan stelist. El i-ar fi spus lui Nicoliță că va ajuta echipa din punct de vedere financiar și i-a transmis fostului fotbalist să stabilească bugetul și o strategie care să permită echipei să se bată la promovarea în liga secundă.

ADVERTISEMENT

Bănel Nicoliță a trecut la treabă, iar la finalul anului trecut a făcut transferuri, a comandat echipamente, a plătit salarii. Ba chiar a revenit în postura de antrenor-jucător, stabilindu-și un salariu de 5000 de euro, bazându-se pe promisiunile omului de afaceri.

Salariile și cheltuielile stabilite de Bănel Nicoliță au fost plătite tot din buzunarul lui!

Însă finanțatorul român stabilit în Elveția și-a retras sprijinul financiar dinainte să fi investit vreun ban la Făurei și presiunea financiară a căzut tot pe umerii lui Bănel Nicoliță, care și-a investit aproape toată averea în echipă.

ADVERTISEMENT

Salariile și bugetul stabilit de Bănel, bazându-se pe cuvântul omului de afaceri, au fost plătite tot din buzunarul fostului fotbalist al Stelei. Însă, acesta a hotărât să spună “stop”, mai ales că în urmă cu un an așa cum FANATIK a anunțat.

A anunțat finalul proiectului printr-un comunicat: “Această echipă nu se poate susține singură, e nevoie de bani”

Astfel, de la planurile de promovare în Liga a 2-a de la începutul anului s-a ajuns la falimentul echipei din Făurei. Bănel Nicoliță a emis un comunicat prin care anunță finalul proiectului din cauza problemelor financiare:

ADVERTISEMENT

“Dragi suporteri, stimați apropiați, a venit momentul să spun că proiectul CS FĂUREI a ajuns la final. Implicarea mea este aproape să se încheie aici. Patronul Florin a dovedit neseriozitate în ultimele luni, salariile jucătorilor sunt în urmă, echipamentele nu sunt plătite, iar toate promisiunile sale financiare au fost doar minciuni.

Mi-am dat toată silința, la fel și frații mei, am construit o echipă bună, însă această echipă nu se poate susține singură, e nevoie de bani. Săptămâna asta nici nu am mai pus antrenamente fiindcă nu sunt bani de benzină, de mese, de nimic. Sâmbătă avem meci, nu avem bani de arbitraj.

ADVERTISEMENT

“Am venit să joc și să antrenez, bani nu pot să mai aduc de acasă”

Domnul primar a fost lângă echipă de câte ori a putut, tot respectul pentru participarea sa. De acum încolo, domnia sa și Consiliul Local trebuie să găsească o soluție. Este săptămâna aceasta la dispoziție, am depus chiar și cerere oficială la primărie, așteptăm răspuns.

Dacă nu se va putea săptămâna aceasta, sâmbătă va fi ultimul meci al echipei și ne vom retrage din liga a treia. Jucătorii nu au nicio obligație să joace neplătiți, este inacceptabil. Am venit să joc și să antrenez, bani nu pot să mai aduc de acasă. Dacă vă pasă de fotbal și de echipă, domnilor, e timpul să veniți cu o soluție financiară!”, a transmis Bănel Nicoliță.

Bănel a investit 300.000 de euro la Făurei! Implicarea l-a echipă i-a adus probleme în familie: “Mi-a spus că dacă plec la Făurei, divorțăm”

Bănel Nicoliță a făcut carieră la Steaua și a jucat în Ligue 1 la St. Etienne. După ce și-a agățat “ghetele în cui”, Nicoliță s-a întors acasă, la Făurei cu ambiții de a crea o echipă de fotbal care să se bată pentru promovarea în ligile superioare.

A investit aproximativ 300.000 de euro într-o echipă care a ajuns în Liga a 3-a. Însă, investițiile care erau peste puterile sale financiare i-au adus și probleme în plan personal, soția sa divorțând din cauza faptului că toți banii erau băgați în echipă:

„Divorțul l-am făcut din cauza mea. Mi-am dorit foarte mult să fac ceva la Făurei, am venit aici. Fosta soție nu a fost de acord. Am investit și bani, sentimente, mai multe chestii. Atunci a trebuit să renunț puțin la familie, să stau mai mult aici, la Făurei, să vin la antrenamente. Normal că după un an, doi, a venit și scandalul. «Ai băgat bani acolo, te-ai dus acolo, ne-ai neglijat pe noi».

Asta a fost problema, motivul divorțului. Mi-a spus că dacă plec la Făurei, divorțăm. Eu am zis «OK». Eu sunt mai nebun, iubesc fotbalul, el mi-a dat tot ce am și vreau să dau și eu înapoi cât pot. Îmi asum toate greșelile, sunt vinovat”, a fost confesiunea fostului fotbalist.

Fosta soţie a fotbalistului a intrat în depresie după divorţ

Divorțul de Bănel Nicoliță a marcat-o foarte mult pe fosta soție, . Pentru a trece peste aceste momente dificile, a fost nevoită să ia din ce în ce mai multe medicamente și a apelat la ajutorul unui psiholog.

Proiectul Făurei a ajuns la final din cauza problemelor financiare. După ce a investit 300.000 de euro și a jucat rol de patron, manager, antrenor și jucător, Bănel Nicoliță nu a putut să țină proiectul în care credea atât de mult pe linia de plutire.

“Când bagi banii tăi şi îi pierzi pe parcurs şi realizezi că ai băgat 300 de mii de euro… Sunt bani mulţi. Scandaluri cu familia, scandal peste tot. Analizezi că nu e ok, dar m-am băgat, fotbalul mi-a oferit ce am eu până acum şi atunci trebuie să îi ofer şi eu lui. Ce am făcut eu acolo nu a putut să facă nimeni. De aceea sunt fericit, că am realizat ceva. Dacă pierdeam şi banii şi nu realizam nimic, atunci plângeam” – Bănel Nicoliţă