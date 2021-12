Bănel Nicoliță, la ora adevărului după fuga în America: „A fost cel mai grav lucru din viața mea. Nu mi-am revenit nici acum!” Video

motivele pentru care Bănel Nicoliță a fugit din România în Statele Unite ale Americii, de unde

Fostul mare jucător al FCSB a explicat în emisiunea „Fiță cu Adiță” de pe ” motivele pentru care a avut nevoie să scape de România.

Bănel Nicoliță rupe tăcerea după întoarcerea la Făurei. Dezvăluiri de senzație la emisiunea „Fiță cu Adiță”

Bănel Nicoliță a oferit prima reacție după ce a fugit din țară iar acum a precizat care au fost motivele acestei „evadări”, dar și ce planuri mărețe are în localitatea natală, Făurei.

ADVERTISEMENT

„Sunt foarte fericit. Sunt bucuros că am venit acasă. Am fost la un prieten și sunt bucuros că sunt alături de familie. Copiii sunt la școală, la after. Toată ziua sunt ocupat. Tot cu fotbalul. E viața mea și asta fac.

Bucuria cea mai mare e când ești cu familia. Restul sunt lucruri trecătoare. Și eu am ajutat foarte multă lume și le-am dat de toate, dar lumea uită foarte repede! În afară de oamenii care te respectă pentru ceea ce ai făcut pentru fotbalul românesc și ceea ce faci în continuare.

ADVERTISEMENT

Am văzut ce interviuri ai făcut și cu foștii mei colegi, cu Gabi Tamaș. Și eu am împrumutat prietenii cu bani și nu i-am mai văzut. Și eu pe la Brăila făceam mese ca asta și mai pui încă zece! Le dădeam la toți și au uitat! Dar asta e lumea în care trăim. Eu am fost bucuros că am putut să le ofer și mi-am arătat respectul față de ei”, și-a început Bănel Nicoliță destăinuirile în fața lui Adi Voicu, realizatorul emisiunii „Fiță cu Adiță”.



Bănel Nicoliță a băgat toți banii în fotbal, însă nu renunță: „Visul meu e să fac această echipă și acest oraș cunoscut!”

Deși a pierdut foarte mulți bani cu echipa pe care o patronează în localitatea natală Făurei, nu renunță la visul de a o face cunoscută în fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

„Visul meu e să fac această echipă și acest oraș cunoscut! Nu mă las și vreau să pun Făureiul pe hartă! Și o să o pun. Când eu am venit aici nu era nimic! Am băgat foarte mulți bani și nu îi voi recupera niciodată! Eu rămân cu inima împăcată că am putut să face ceva pentru acest oraș. Deși nu a fost OK și mai bine făceam altceva.

Vreau să cresc 3-4 copii buni, să îi dau la Steaua, Dinamo și altele care pot să ofere bani. Chiar am 2-3 copii foarte buni. Un portar de 15 ani, un atacant și încă un copil de 16 ani. Sunt sigur că voi da un jucător la Liga 2 și Liga 1.

ADVERTISEMENT

Am un român foarte important din Elveția care a venit special pentru mine, îmi știe nebunia și vrea să investească alături de mine. Iubește fotbalul la fel de mult ca și mine”.

De ce a plecat Bănel Nicoliță în America: „Am vrut să-mi revin, pentru că eram la pământ”

Din cauza banilor pierduți în fotbal, dar și a divorțului de Cristina, fostul internațional ajunsese foarte rău din punct de vedere fizic și moral, astfel că a luat decizia să „evadeze” în SUA, pentru a se liniști și a se pune din nou pe picioare.

ADVERTISEMENT

„Am vrut să renunț, pierdusem bani mulți și am vrut să mă duc într-o vacanță și am fost la un prieten și am stat să îmi mai revin un pic. Am vrut doar să îmi revin fizic și moral pentru că eram la pământ avânt în vedere divortul, fotbalul, banii pierduți, oamenii care m-au dezamăgit. Nu contează dacă au luat sau n-au luat bani, dar am rămas cu un gust amar. Nu am datorii și nu am treabă cu nimeni! Dacă cineva are, să vină să spună!

Acum sunt foarte bine și motivat. Tu îmi cunoști familia și știi că nu am greșit. Vina mea e că am venit aici și așa au intervenit problemele față de fosta soție. Nu a acceptat și la momentul ăla chiar a avut dreptate.

Banii familiei, timpul pe care l-am investit, nu mai puteam să fiu și lângă ea să îi ofer ce îi lipsea și lângă copii. Regret că am divorțat. A fost cel mai grav lucru din viața mea și nu mi-am revenit nici acum. Sunt alături de copii și nu poate să îmi zică mie nimeni nimic. Am rămas cu Cristina într-o relație foarte bună și copiii sunt cei mai importanți. Grădinița merge. Cristina se ocupă de tot”.

Bănel Nicoliță: „Cea mai mare bucurie a fost să dau gol cu Rapid! Nu am dormit o săptămână înainte de meci!”

Bănel Nicoliță și-a adus aminte și de cel mai fericit moment din viața sa, cei șase ani petrecuți la Steaua, dar mai ales de golul împotriva lui Rapid din sferturile de finală ale Cupei UEFA.

„La Steaua am trăit cea mai frumoasă perioadă. Am avut și momente frumoase și mai puțin frumoase, titluri. Am câștigat primul campionat cu Steaua în 2004-2005 și ne întorceam de la meci. Când ne-am întors de la Vaslui, ne-am oprit la Buzău, unde ne așteptau o grămadă de suporteri. Ne-am urcat pe scenă și când se ne ducem acolo, unul dintre jucători a căzut de pe scări. Și am râs cu toții și a fost foarte haios.

Cea mai mare bucurie a fost să dau gol cu Rapid, cu Betis. Cu o săptămână înainte de meciul cu Rapid nu am dormit. Știam că e cel mai important meci al nostru. Munca a fost totală a echipei. Acum nu mai avem momente de-astea frumoase. S-a dus. Dacă vorbim de 2005- 2010, erau niște echipe…. Steaua, Rapid, Dinamo, Poli Timișoara, Craiova cu frații Costea, Bistrița! Câștigai la Bistrița te urcau ăia pe garduri!

Era campionat puternic și aveam jucători în afară. Nu mai sunt jucători precum Mutu, Chivu, Tamaș, Niculae, Raț, Marica. Cei care veneau la echipa națională erau meci de meci în Champions League, Europa League”.

Bănel Nicoliță, ghinionist și în Franța: „Mi-au spart casa de patru ori într-o săptămână! Au luat tot!”

Bănel Nicoliță a fost unul dintre cei mai iubiți jucători ai lui Saint Etienne, alături Aubameyang, actual star și căpitan al lui Arsenal Londra. Mijlocașul era primit peste tot cu brațele deschise în oraș, mânca gratis la orice restaurant și avea o iubită o superbă algeriancă, milionară, care făcea parte din mafie.

„Eu la școală nu mă scotea din patru. M-am dus în Franța și mi-a spus antrenorul că dacă nu vorbesc franceză nu pot să joc. Am luat dicționar și trei luni de zile am învățat franceză! După trei luni, prima conferință de presă. M-am descurcat și de atunci am prins foarte multă încredere.

Altfel, mi-era foarte greu! Nu vorbeau cu tine francezii, fiind și puțin brunețel! Niște emoții… îți dai seama! Eram bombă cu ceas: 3 goluri și 2 pase de gol. Aubameyang era rezerva mea. Apoi am jucat amândoi. Avea o iubită algeriancă, arăta incredibil! Era milionară, venea cu Porsche-ul. Era din ceva mafie.

Mi-au spart casa de patru ori într-o săptămână în Franța. Mi-au luat tot!

În primul meci am avut ruptură. Nu am putut să joc. Era 0-0 în minutul 75. Am luat o fașă și am legat o ruptură. Știi ce înseamnă o ruptură? Nici nu poți să alergi. I-am zis să facă schimbare și a spus că sunt nebun la cap! Am intrat , a fost o lovitură liberă de pe partea dreapta, am dat gol și i-am zis să mă schimbe că nu mai puteam. Am bătut cu 1-0! Au înnebunit suporterii. Mergeam la restaurante nu plăteam. La momentul ăla, eu cu Aubameyang eram cei mai iubiți de acolo”, și-a încheiat povestea Bănel Nicoliță.