FCSB s-a apropiat de podium în SuperLiga României, după . , care a suferit atât înaintea jocului, cât și după meci.

Bănel Nicoliță, impresionat de U Cluj – FCSB 1-2! „Buni și tactic, și fizic!”. Ce fotbalist l-a dat pe spate: „Băi, frate, cât poate să alerge!”

Deși părea că a dezvoltat un soi de complex împotriva celor de la Universitatea Cluj, FCSB a reușit în cele din urmă să se impună pe terenul liderului din SuperLiga României. Formația antrenată de Elias Charalambous se poate apropia la doar 3 puncte de primul loc, dacă va câștiga restanța cu FC Botoșani.

, chiar și după ce . Edjouma a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, cu un procentaj de 100% al duelurilor câștigate, iar Bîrligea a marcat ambele goluri ale roș-albaștrilor.

Bănel Nicoliță a spus la FANATIK SUPERLIGA că a fost impresionat de felul în care FCSB a jucat la Universitatea Cluj și de modul în care echipa a gestionat eliminarea lui Adrian Șut.

„FCSB a câștigat meciul din toate punctele de vedere. Ce m-a impresionat pe mine la FCSB, este cât de mult aleargă și ce atitudine și pressing poate face sus. În primul rând, noi vorbim de U Cluj, o echipă care, dacă vă uitați la meciul cu Rapid, la cum i-a pasat, te gândeai că vor face la fel și acum.

Lui Nistor prin minutul 70 i-au dat singura pasă filtrantă, când i-a pasat lui Thiam și a dat la poartă. În rest, Nistor nu a jucat niciodată între linii. Ca să poți să faci lucrul acesta, înseamnă că mijlocul a fost senzațional. Nu le-a dat spațiu. Meritul e al lor pentru că au putut fizic să facă lucrul acesta.

Nu i-a lăsat o secundă să gândească. Pentru mine, chiar sunt impresionat. Să duci două meciuri și în Europa și la U Cluj, liderul, 25.000 de oameni în tribune. Nu prea sunt lucruri care te avantajează. Tu vii de la un meci cu Midtjylland, în care tu alergi nonstop și adversar puternic, pe care îl bați, nu primești gol.

FCSB a făcut un meci bun din toate punctele de vedere și tactic și fizic. Acum au primit gol în 10 oameni. S-a creat un spațiu, centrarea a fost și ea foarte bună, Ngezana a venit târziu”, a declarat Bănel Nicoliță la FANATIK SUPERLIGA.

Bănel Nicoliță: „A fost cel mai bun meci al lui Bîrligea de când a venit la FCSB”

Bănel Nicoliță a continuat analiza meciului dintre Universitatea Cluj și FCSB, iar fostul jucător al roș-albaștrilor a vorbit despre prestația excepțională a lui Daniel Bîrligea. Vârful adus de la CFR Cluj a marcat ambele goluri pentru campioana en-titre și după eliminarea lui Adrian Șut a făcut „munca de jos” și a construit încă din defensivă.

„Bîrligea, incredibil ce meci a putut să facă și în față și în spate.Chiar am și zis, cât poate să alerge băiatul ăsta? Era și în față și în spate, el lua mingea, începuse să construiască. O lua din stânga, o ducea în dreapta și apoi tot el se ducea în față.

Sunt sigur că a fost cel mai bun meci al lui Bîrligea de când a venit la FCSB”, a spus Bănel Nicoliță la FANATIK SUPERLIGA.

„Oricum el are o afinitate pentr U Cluj, am văzut și la interviul de după meci. Are 6 goluri cu U Cluj, îi plac derby-urile acestea”, a completat Cristi Coste.

“DIFERENTA URIASA DE VALOARE!” ANALIZA DURA A DERBY-ULUI U CLUJ - FCSB 1-2