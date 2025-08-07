Bănel Nicoliţă, îngrijorat înainte de FCSB – Drita: “Mi-e frică de meciul ăsta!”

Prima manșă dintre FCSB și Drita se apropie, iar suporterii „roș-albaștrilor” nu sunt foarte optimiști înainte de aceste meciuri. După ultimele rezultate ale echipei, suporterii campioanei României se pot aștepta la orice din partea jucătorilor care par de nerecunoscut. Bănel Nicoliță, fostul jucător al echipei patronate de Gigi Becali, a recunoscut că îi este teamă de această dublă.

Bănel Nicoliță, înfricoșat de dubla lui FCSB cu Drita

însă echipa a dezamăgit. Deși a avut un traseu foarte accesibil până pe tabloul principal al competiției, campioana României a dat cu piciorul acestei șanse.

FCSB ar fi putut, spre exemplu, să treacă de campioanele din Andorra, Macedonia de Nord, Azerbaidjan și Ungaria pentru un loc la masa bogaților, însă a fost eliminată de Shkendija, după două meciuri extrem de slabe.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Bănel Nicoliță, fostul fotbalist al lui FCSB, a recunoscut că îi este teamă de Drita, echipă din Kosovo cu care campioana României va juca în turul trei din UEFA Europa League:

„(n.r. – Ți-e frică de meciul cu Drita?) Da! Serios… Eu nu sunt dezamăgit că am pierdut derby-ul cu Dinamo, eu sunt dezamăgit că am pierdut în turul al doilea din Champions League. Traseul ăsta era cel mai bun. Nici măcar nu se gândeau la asemenea traseu. Au ratat o mare șansă”, a spus Bănel Nicoliță la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB mai poate visa doar la tabloul principal din UEFA Europa League

După ce a fost scoasă de campioana Macedoniei de Nord, FCSB mai poate visa doar la tabloul principal din UEFA Europa League, competiție în care a jucat sezonul trecut și în care a făcut o performanță foarte bună pentru o echipă românească.

Dacă va trece de Drita, FCSB o va întâlni în play-off pe formația scoțiană Aberdeen, În cel mai rău caz, dacă FCSB va pierde contra kosovarilor, atunci va juca în play-off-ul de Conference League contra câștigătoarei din dubla Differdange (Luxemburg) și Levadia Tallinn (Estonia).

