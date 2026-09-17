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Bănel Nicoliță (41 de ani) a trecut printr-o experiență extrem de neplăcută în momentul în care a început să pregătească o serie de copii care visează să ajungă fotbaliști. Fostul jucător de la FCSB și de la echipa națională s-a lovit de un val de injurii și cuvinte cu tentă rasistă venite din partea părinților elevilor săi.

Prin ce momente grele a trecut Bănel Nicoliță. Fostul jucător de la FCSB, înjurat de părinții copiilor pe care îi antrenează

La FANATIK SUPERLIGA s-a discutat despre inițiativa recentă a Federației Române de Fotbal (FRF) de a introduce „cartonașul negru” în competițiile de fotbal juvenil. Este o măsură prin care meciurile copiilor pot fi oprite definitiv dacă părinții sau spectatorii continuă să aibă un comportament abuziv.

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În acest context, Horia Ivanovici a dezvăluit un episod care s-a petrecut la un meci al copiilor, victima unor scene extrem de grave. Fostul jucător de la FCSB i-a povestit moderatorului ce a trebuit să îndure din partea unor părinți. Dacă în străinătate antrenamentele juniorilor se fac cu „ușile închise”, la noi accesul este permis. Din această cauză au loc unele momente reprobabile.

„La noi, îmi povestea Bănel (Nicoliță), fac antrenamente cu părinții pe margine, înjură. Părinții îl înjurau pe Bănel la antrenament, nu în timpul meciului, pe propriul antrenor al copiilor! ‘Bă, nu știi nimic, țigane!’. Și i-am zis: ‘Scuză-mă, păi oprește, să nu mai intre’. Zice: ‘Păi da, și cine mai plătește cotizația?’ E un cerc vicios”, a dezvăluit moderatorul emisiunii de la FANATIK.

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Cristi Balaj laudă inițiativa FRF cu introducerea cartonașului negru. Cui va fi folositoare măsura: „Tocmai lor!”

Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj (55 de ani) a avut numai cuvinte de laudă despre inițiativa recentă a Federației Române de Fotbal (FRF) de a introduce „cartonașul negru”. Fostul arbitru este de părere că, prin această măsură, momentele pe care le-a trăit Bănel Nicoliță și pe care le trăiesc mulți alți antrenori pot fi eliminate.

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„(n.r. Crezi că acest cartonaș negru va avea un efect pozitiv?) Va rezolva, bineînțeles. Și va fi o sancțiune împotriva părinților. Știți pentru cine o să folosească acest cartonaș? Tocmai pentru ei. Tocmai lor le va fi folositor, chiar dacă e împotriva lor, o să le folosească și lor și copiilor. Pentru că ce face un părinte în momentul în care echipa copilului merge într-o altă localitate, la un alt turneu, se poate întâmpla ca un alt părinte să facă copilului lui. Ăsta, de fapt, protejează copiii, nu contează ai cui sunt”, spune Balaj.

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Cum acționează cartonașul negru?

Chiar înainte de startul noului sezon, Federația Română de Fotbal a introdus o nouă procedură disciplinară, în 3 pași. Aceasta se aplică la meciurile din categoriile U7 – U16 în care comportamentul părinților sau al spectatorilor este inadecvat. Inițial, arbitrul întrerupe meciul și solicită ca antrenorii să discute cu cei din tribune pentru a împiedica derapajele. Acest avertisment este anunțat la stația de amplificare, în cazul în care aceasta există.

Urmează o întrerupere temporară a meciului pentru 10 minute. Cele două echipe implicate în meci sunt trimise la vestiare cu scopul de a calma spiritele în tribune. Dacă abuzurile continuă după ce jocul se reia, al treilea pas este întreruperea definitivă a meciului. . Foarte important! Partida nu se va mai relua, iar rezultatul va fi decis la „masa verde”.

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