Bănel Nicoliță nu are milă de Dan Petrescu: „Nu-mi place jocul lui CFR Cluj!”. Video Exclusiv

CFR Cluj și FCSB au obținut victorii în etapa a 18-a din SuperLiga, ultima înainte de pauză prilejuită de desfășurarea Campionatului Mondial din Qatar. Ardelenii au învins-o cu 1-0 pe CS Mioveni, iar roș-albaștrii s-au impus la Craiova, scor 2-0, cu FC U 1948. Invitat la , Bănel Nicoliță a comparat stilurile de joc ale celor două rivale la titlu.

Bănel Nicoliță nu este fanul jocului prestat de CFR Cluj. Laude pentru FCSB

După etapa cu numărul 18 din SuperLiga, CFR Cluj a urcat pe locul 2 în clasament, cu 34 de puncte, șapte mai puține decât liderul Farul Constanța. Mai mult, campioana en-titre are de jucat și două restanțe.

La Mioveni, deși , CFR Cluj a prestat un joc extrem de modest. , expediat de Cephas Malele, în minutul 87.

„FCSB la Craiova a început foarte bine. Prima repriză a dominat în totalitate. Îmi plac echipele care joacă deschis, nu cele care se apără.

Sincer nu îmi place stilul de joc (n.r. – al lui Dan Petrescu), fiecare antrenor are strategia lui. Nu îmi place CFR Cluj. Nu joacă un fotbal ofensiv. Cum e Craiova a lui Mititelu. Sepsi. Echipe care joacă deschis.

CFR are o strategie foarte bună, câștigă campionate an de an, înseamnă că e ok”, a declarat Bănel Nicoliță la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Ilie l-a lăudat pe Mihai Pintilii

În schimb, FCSB a reușit să îi ia din nou fața CFR-ului la capitolul estetic. Nu doar Bănel Nicoliță a lăudat prestația roș-albaștrilor pe „Ion Oblemenco”. Adrian Ilie l-a elogiat pe Mihai Pintilii, care a obținut a doua victorie la rând în calitate de antrenor al vicecampioanei.

După meci, chiar și după pauza prilejuită de desfășurarea Cupei Mondiale.

„Ei joacă, dar nu au ocazii”, a ironizat Adrian Ilie jocul prestat de CFR Cluj.

(n.r. – despre FC U Craiova 1948 – FCSB) „Cu golurile s- a făcut diferența, dar ca joc un meci echilibrat. Puțin mai multe ocazii Craiova. Pintilii a gestionat iar bine meciul. Au marcat iar din faze fixe”, a declarat „Cobra”, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.