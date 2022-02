Numai în fotbalul românesc vezi așa ceva! Antrenorul, fost mare jucător al Stelei, a petrecut cot la cot cu vedeta echipei sale într-un club de fițe. Video exclusiv

Bănel Nicoliță este un obișnuit al cluburilor de fițe din Capitală, mai ales de când a divorțat și a devenit brusc burlac, iar FANATIK l-a surprins la un local exclusivist din Herăstrău.

Deși are dificultăți financiare, Bănel a refuzat o sumă uriașă pentru a participa la Survivor România, așa cum

Bănel Nicoliță se distrează la maxim alături de Cristi Bud și niște domnișoare

Bănel Nicoliță a petrecut în acest weekend la cel mai de fițe club din Herăstrău, alături de vedeta echipei sale, CS Făurei, atacantul Cristi Bud.

Cei doi au fost însoțiți de niște prieteni și bineînțeles de mai multe domnișoare dornice de distracție, care au încins atmosfera.

Pe tot parcursul serii a curs șampania scumpă, iar vinul nu a lipsit nici el de la petrecere. Cristi Bud, fostul atacant al lui CFR Cluj, a semnat cu echipa din Liga a treia în această iarnă și prima piesă importantă din noul proiect de la Făurei al lui Bănel Nicoliță, care speră să promoveze în Liga a doua.

Fanatik a dezvăluit motivele pentru care Bănel Nicoliță a plecat în Statele Unite ale Americii

că Bănel Nicoliță a avut mari probleme financiare și a fugit în America de frica cămătarilor.

Acesta a fost și motivul principal pentru care soția sa l-a părăsit, după ce fostul fotbalist al FCSB a băgat toți banii la echipa de fotbal din Făurei, peste 300.000 de euro.

Bănel a pierdut pe rând apartamente, bunuri și aproape toți banii economisiți în cariera de fotbalist, iar FANATIK a aflat că a împrumutat peste 100.000 de euro de la cămătari.

Ba mai mult, Bănel Nicoliță a încercat să treacă granița fraudulos în Mexic și a fost aproape să fie reținut de poliția de frontieră.

Drama lui Bănel Nicoliță și explicațiile fostului fotbalist al FCSB: „Sunt bine, sănătos și doar asta contează!”

Bănel Nicoliță a negat că are datorii la cămătari și a oferit o declarație : „Într-adevăr, sunt plecat din țară, dar am văzut ce ați scris și ce a apărut apoi în toate ziarele. Nu vreau să mai fiu subiect de discuție în presă, iar aceasta este ultima mea declarație!

Vreau să știe toată lumea că eu sunt bine, familia mea e bine și nu am probleme, nici datorii… Și de asemenea vreau să se știe că nu am nevoie de nimic de la nimeni. Mă descurc singur, nu am nevoie de ajutor de la nimeni! Sunt bine, sănătos și doar asta contează!”.

Ce a mai declarat Bănel Nicoliță despre „vacanța” în SUA: „Am vrut să-mi revin și eu fizic și moral”

Bănel Nicoliță a declarat la că a plecat în Statele Unite pentru a se recupera după divorțul de Cristina: “Am fost plecat afară, am fost la un prieten în vacanţă. Am stat câteva luni acolo. Am vrut să-mi revin şi eu fizic şi moral, pentru că eram cu moralul la pământ. Divorţul prin care am trecut, fotbalul, banii pierduţi”.

Fostul fotbalist a recunoscut că se confruntă cu probleme financiare și a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut: „Greşeala mea cea mai mare a fost că am venit aici (n.r. la Făurei) şi atunci au intervenit probleme vizavi de fosta soţie. Nu a acceptat şi la acel moment chiar a avut dreptate. Banii familiei, timpul pe care îl petreceam aici, nu mai ajungeam să fiu lângă ea şi lângă copii, să fiu alături de ea şi să le ofer şi ce le lipsea. Nu mi-am revenit nici acum, să fiu sincer. Asta e viaţa, trebuie uşor-uşor să văd lucrurile aşa cum sunt”, a mai explicat Bănel Nicoliţă.