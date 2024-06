care a prins lotul naționalei României la EURO 2008, a povestit despre efortul pe care l-a depus în meciul cu Franța din cadrul grupelor, meci care s-a terminat la egalite, scor 0-0.

Bănel Nicoliță, poveste fabuloasă cu Pițurcă și Abidal la EURO 2008: „Cât am alergat, fraților!”

, emisiune care este live în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO, fostul fotbalist al naționalei României a vorbit despre participarea sa la turneul final alături de „tricolori”.

Bănel Nicoliță a povestit că a alergat în meciul din Franța cât nu a alegat în toată cariera sa, asta și pentru că l-a avut adversar direct pe nimeni altul decât Eric Abidal, fostul fundaș stânga al celor de la Barcelona.

„Eu cred că am alergat și mai mult în meciul cu Franța. L-am avut pe Abidal adversar direct. Vă spun sincer, mai ales că mi-a zis Piți: „Bănele, nu mă interesează ce faci. Tot jocul al Franței e bazat pe urcarea lui Abidal. Trebuie să stai după el!”.

Dar cât am alergat, fraților, vai de capul meu! Ce fotbalist! A fost un fotbalist bun. Este cel mai tare adversar pe care l-am avut, după Roberto Carlos. Mi s-a părut un fundaș stânga complet. Urca foarte mult, centra. Eu trebuia să-l blochez tot timpul”, a declarat Bănel Nicoliță la FANATIK SUPERLIGA.

Bănel Nicoliță: „Muncești din greu să ajungi la cele mai titrate echipe”

Tot în timpul emisiunii care are premiera pe canalul de YouTube FANATIK și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30, Bănel Nicoliță a declarat că a muncit din greu pentru a fi alături de un România la un turneul final.

„Am fost prezent la EURO 2008. Primul meci l-am jucat titular, cu Franța. Al doilea meci am fost rezervă, cu Italia și al treilea l-am jucat titular. Sunt cele mai frumoase sentimente.

Când te apuci de fotbal, muncești din greu să ajungi la cele mai titrate echipe, să joci în Champions League. Dar pentru mine, cel mai special, este să joc un Campionat Mondial sau European. Atunci realizezi că munca ta este răsplătită.

Când ajungi să joci cu cei mai buni fotbaliști. Am muncit din greu și a fost o onoare pentru mine să fiu acolo. Am avut o grupă foarte grea atunci. Am alergat foarte mult, cred că au fost vreo 14 kilometri. Eu am încredere în naționala României, sincer. Va fi un EURO special”, a mai spus Bănel Nicoliță la FANATIK SUPERLIGA.

