Bănel Nicoliță, poveste memorabilă din perioada Steaua: „Am venit în cantonament cu 300.000 de euro în geantă”. Colegul care a refuzat să mai intre în cameră

Bănel Nicoliță, poveste memorabilă din perioada Steaua: „Am venit în cantonament cu 300.000 de euro în geantă”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Bănel Nicoliță a povestit că a intrat în cantonament cu Steaua București în momentul în care avea 300.000 de euro cash, banii provenind din vânzarea unui apartament și din prima pentru calificarea în Champions League. La acel moment, Vali Badea nu mai dorea să împartă camera cu „Jardel”, de frică să nu cumva să-i dispară din bani.

„Eu am fost furat de la Timișoara. Câți jucători aveau consilier financiar pe vremea aia? Eu nu am greșit cu banii! Fiecare primă pe care o luam pentru calificarea în grupe… de ăia 120.000 de euro mi-am luat apartamente.

Eu am stat 48 de ore în cantonament cu 300.000 de euro în geantă. Întrebați-l pe Badea! Am vândut un apartament, am făcut o combinație… Am luat un apartament cu 110.000 de euro și l-am vândut cu 160.000 la o lună, l-am vândut repede. Am luat prima de calificare de la echipa națională și cea de Champions League.

„Vali Badea a zis că nu mai intră în cameră cu mine”

Erau 300.000 de euro într-o geantă, mi-am luat casa în prelungirea Ghencea și i-am ținut 48 de ore în geantă. Era Badea cu mine în cameră și i-am spus că am niște bani. Eu îi aveam cash, i-am scos ca să îi dau la casă, dar nu am mai avut timp să merg, pentru că intrasem în cantonament.

Am ajuns la cazare, am stat acolo. Badea a ajuns și el în cantonament și i-am spus de bani. Nu i-am spus suma inițial, dar când i-am spus că am 300.000 de euro a zis că pleacă! A zis să-mi iau cheia, pentru că el nu mai vine în cameră. El nu a mai venit în cameră până seara, când s-a terminat antrenamentul.

Mi-a spus ‘Ești nebun?’, iar eu i-am spus să stea liniștit, pentru că nu se întâmplă nimic. El nu a mai intrat, iar a doua zi la fel, a băut cafeaua la micul dejun și nu a mai venit până seara. Îți dai seama că banii au rămas în vestiar, în geantă, dar știam doar eu Badea de ei, nu mai știa nimeni altcineva. Am scos tot din geantă, ghete și ce mai era, și am pus un leucoplast și am închis geanta cu bani”, a povestit Bănel Nicoliță la FANATIK SUPERLIGA.

