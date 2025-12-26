Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Bănel Nicoliță, poveste memorabilă din perioada Steaua: „Am venit în cantonament cu 300.000 de euro în geantă”. Colegul care a refuzat să mai intre în cameră

Bănel Nicoliță a povestit în direct la FANATIK SUPERLIGA cum a intrat în cantonamentul Stelei cu o geantă cu 300.000 de euro cash.
Iulian Stoica
26.12.2025 | 13:20
Banel Nicolita poveste memorabila din perioada Steaua Am venit in cantonament cu 300000 de euro in geanta Colegul care a refuzat sa mai intre in camera
EXCLUSIV FANATIK
Bănel Nicoliță, poveste de senzație cu o geantă cu 300.000 de euro cash. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Bănel Nicoliță este unul dintre cei mai emblematici jucători ai clubului Steaua București de după anul 2000. Cu „Jardel” pe teren, roș-albaștrii au reușit calificări memorabile în cupele europene, printre care și parcursul UEFAntastic din 2006.

Bănel Nicoliță, poveste memorabilă din perioada Steaua: „Am venit în cantonament cu 300.000 de euro în geantă”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Bănel Nicoliță a povestit că a intrat în cantonament cu Steaua București în momentul în care avea 300.000 de euro cash, banii provenind din vânzarea unui apartament și din prima pentru calificarea în Champions League. La acel moment, Vali Badea nu mai dorea să împartă camera cu „Jardel”, de frică să nu cumva să-i dispară din bani.

ADVERTISEMENT

„Eu am fost furat de la Timișoara. Câți jucători aveau consilier financiar pe vremea aia? Eu nu am greșit cu banii! Fiecare primă pe care o luam pentru calificarea în grupe… de ăia 120.000 de euro mi-am luat apartamente.

Eu am stat 48 de ore în cantonament cu 300.000 de euro în geantă. Întrebați-l pe Badea! Am vândut un apartament, am făcut o combinație… Am luat un apartament cu 110.000 de euro și l-am vândut cu 160.000 la o lună, l-am vândut repede. Am luat prima de calificare de la echipa națională și cea de Champions League.

ADVERTISEMENT
Putin lasă să se înţeleagă că Rusia este „deschisă” pentru un acord de...
Digi24.ro
Putin lasă să se înţeleagă că Rusia este „deschisă” pentru un acord de pace cu Ucraina. Cu o condiție

„Vali Badea a zis că nu mai intră în cameră cu mine”

Erau 300.000 de euro într-o geantă, mi-am luat casa în prelungirea Ghencea și i-am ținut 48 de ore în geantă. Era Badea cu mine în cameră și i-am spus că am niște bani. Eu îi aveam cash, i-am scos ca să îi dau la casă, dar nu am mai avut timp să merg, pentru că intrasem în cantonament. 

ADVERTISEMENT
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când...
Digisport.ro
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"

Am ajuns la cazare, am stat acolo. Badea a ajuns și el în cantonament și i-am spus de bani. Nu i-am spus suma inițial, dar când i-am spus că am 300.000 de euro a zis că pleacă! A zis să-mi iau cheia, pentru că el nu mai vine în cameră. El nu a mai venit în cameră până seara, când s-a terminat antrenamentul.

Mi-a spus ‘Ești nebun?’, iar eu i-am spus să stea liniștit, pentru că nu se întâmplă nimic. El nu a mai intrat, iar a doua zi la fel, a băut cafeaua la micul dejun și nu a mai venit până seara. Îți dai seama că banii au rămas în vestiar, în geantă, dar știam doar eu Badea de ei, nu mai știa nimeni altcineva. Am scos tot din geantă, ghete și ce mai era, și am pus un leucoplast și am închis geanta cu bani”, a povestit Bănel Nicoliță la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Bănel Nicoliță, poveste de senzație cu o geantă plină cu bani

Horia Ivanovici, fotbalist la Câmpulung în tinerețe. Amintiri tari de la trialul cu...
Fanatik
Horia Ivanovici, fotbalist la Câmpulung în tinerețe. Amintiri tari de la trialul cu FC Argeș: cum i s-a blocat cariera!
Fundaşul “de fier” al Generaţiei de Aur le ţine pumnii “tricolorilor” în barajul...
Fanatik
Fundaşul “de fier” al Generaţiei de Aur le ţine pumnii “tricolorilor” în barajul cu Turcia: “Calificarea la Mondiale este maximumul pe care poate să îl trăiască un jucător”
Singura lovitură pe care a dat-o Ilie Dumitrescu ca impresar: „Un om extraordinar,...
Fanatik
Singura lovitură pe care a dat-o Ilie Dumitrescu ca impresar: „Un om extraordinar, îi mulțumesc!”. Unde l-a transferat pe Marius Șumudică. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Radu Banciu, dezlănțuit! L-a numit 'prostănacul anului' pe faimosul milionar: 'Fondatorul prostiei în...
iamsport.ro
Radu Banciu, dezlănțuit! L-a numit 'prostănacul anului' pe faimosul milionar: 'Fondatorul prostiei în această țară! E prostul fudul al neamului românesc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!