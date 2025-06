Bănel Nicoliță, promovare istorică în Liga 3 cu CSO Teleajenul Vălenii de Munte. Câți bani primește pentru această performanță

Ajuns la 40 de ani, Bănel Nicoliță continuă să joace fotbal din plăcere, chiar dacă o face la un nivel inferior. Iar fostul internațional a contribuit din plin la promovarea celor de CSO Teleajenul Vălenii de Munte în Liga 3.

Bănel Nicoliță a promovat-o pe CSO Teleajenul Vălenii de Munte în Liga 3

După ce a pierdut prima manșă a barajului în deplasare cu CSU Știința București, scor 0-2, echipa lui Nicoliță pe teren propriu, în fața unui public frenetic.

ADVERTISEMENT

După o primă repriză încheiată fără gol, CSO Teleajenul Vălenii de Munte a ieșit mult mai montată de la cabine și a deschis scorul în minutul 69. Gabriel Șerban a transformat cu precizie un penalty scos de inepuizabilul Bănel Nicoliță.

Un minut mai târziu, analistul FANATIK SUPERLIGA a centrat perfect în suprafața de pedeapsă pentru Andrei Ciobanu, care a egalat scorul la general. Până la finalul prelungirilor nu s-a mai înscris și cele două formații au ajuns la loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT

Nicoliță a luat primă pentru promovare

Gazdele au ratat prima lovitură, dar chiar și așa au reușit victoria, scor 4-2 la penalty-uri, după ce portarul a avut două parade extraordinare. Una dintre loviturile de pedeapsă ale celor de la CSO Teleajenul Vălenii de Munte a fost transformată de Bănel Nicoliță.

În toamna anului trecut, fostul internațional a povestit la FANATIK SUPERLIGA că a semnat un contract pe doi la CSO Teleajenul Vălenii de Munte, prahovenii oferindu-i și o .

ADVERTISEMENT

”Mi-au dat doi ani contract. Îmi dau 30 de milioane (n.r. – lei vechi) pe lună, plus că am luat ceva la semnătură. Am luat 3.000 de euro. Mă duc doar la meciuri, unde să mă mai duc? Avem primă de promovare cam de 4-5.000 de euro. După meciuri mai stăm la un mic, la o bere. Eu nu stau că sunt cu mașina, stau departe, dar un mic îl mănânc”, a declarat Nicoliță.