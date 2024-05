Bănel Nicoliță și Giani Kiriță au făcut spectacol în echipa Fanatik la Cupa Presei: „Manita!”

și a câștigat primul meci cu vicecampioana de anul trecut PRO TV, scor 5-0. În duelul cu numărul doi, echipa noastră va juca cu Prosport, campioana de anul trecut.

Bănel Nicoliță și Giani Kiriță au făcut spectacol în echipa Fanatik la Cupa Presei

anul acesta și are o echipă puternică făcută în jurul lui Bănel Nicoliță și Giani Kiriță. La FANATIK SUPERLIGA, dinamovistul a oferit primele reacții după câștigarea primului meci cu PRO TV, scor 5-0. La fel ca pe teren, Kiriță a făcut show în declarații alături de Nicoliță și Alin Grigore, jurnalistul FANATIK.

“I-am bătut doar prin prezență. Uite ce tricouri avem. Primul meci a fost foarte bun, urmează al doilea. Băieții s-au mișcat bine. Urmează să vedem ce facem și în al doilea meci.

Nu ne înțelegem cu băieții ăștia care vin cu adidași de club la fotbal. A greșit adresa. E și arogant (n.r. Alin Grigore).

Au fost și ei (n.r. PRO TV) la meci, dar nu prea erau. Sunt orgolii și pe teren mic. Eu când văd terenul, mi se înroșesc ochii. Marica, săracul, la un moment dat când era 4-0 a zis ‘Hai!’, dar s-a terminat 5-0.

Trebuie să fim calmi. După al doilea meci să vină primele. Băiatul ăsta (n.r. Alin Grigore) e prea extaziat de meciuri. Cred că nu a mai văzut în viața lui fotbaliști și nu a bătut niciodată 5-0″, a spus Giani Kiriță la FANATIK SUPERLIGA.

“Am dat două goluri cu mâna umflată”

Bănel Nicoliță are o lovitură serioasă la mâna stângă și trebuie să o pună în ghips. Însă, analistul FANATIK a amânat să meargă la doctor pentru a ajuta echipa noastră la Cupa Presei, iar în primul meci a reușit și două goluri.

“Nu pot să îmi las colegii la greu. Toată viața așa am fost. Am două goluri și cu mâna umflată, trebuie să o pun în ghips. Le-a fost frică. Eu am numărul 10”, mărturisit Bănel Nicoliță la FANATIK SUPERLIGA.

După primul meci, Alin Grigore susține că are încredere în echipa FANATIK și la meciul cu fosta sa echipă, cu care a câștigat Cupa Presei anul trecut: “Urmează meciul cu Prosport, campioana de anul trecut. E 3-0 pentru ei cu Euronews, dar nu avem emoții. Avem aici puterea (n.r. Giani Kiriță)”.

Primele reacții de la Cupa Presei după FANATIK - PRO TV 5-0