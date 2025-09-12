Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Bănel Nicoliţă, şocat de cota la victorie a FCSB-ului cu Csikszereda: “Cum să aibă atât?! E play-off-ul în pericol”

Ce spune Bănel Nicoliță înainte de duelul dintre Csikszereda și FCSB din Superliga României. “S-au investit bani, au venit jucători”.
Alex Bodnariu
12.09.2025 | 13:30
Banel Nicolita socat de cota la victorie a FCSBului cu Csikszereda Cum sa aiba atat E playofful in pericol
EXCLUSIV FANATIK
Banel Nicolita, SEMNAL DE ALARMA pentru FCSB inaintea partidei cu Csikszereda. PIERDE play-off-ul

Campioana României, FCSB, a avut parte de un start ratat de sezon în Superliga. Roș-albaștrii au fost încetiniți de calendarul aglomerat, cu meciuri tari în cupele europene, și au sacrificat puncte importante în campionat.

Bănel Nicoliță, semnal de alarmă înainte de Csíkszereda – FCSB.

În această etapă, FCSB va juca în deplasare cu nou-promovata Csíkszereda, iar campioana României pare obligată să plece acasă cu trei puncte pentru a nu risca să rateze play-off-ul. Un insucces ar adânci și mai mult criza prin care trece echipa lui Elias Charalambous.

Antrenorul cipriot speră ca jucătorii săi să fie în formă în meciul de la Miercurea Ciuc și să obțină o victorie care ar urca FCSB-ul câteva poziții în ierarhie. Mai sunt încă foarte multe etape de jucat până se va trage linie, însă campioana României trebuie să își revină la timp.

„Nu reușim să găsim echipa pe care să o batem și să ne revenim”

Bănel Nicoliță a vorbit despre situația dificilă prin care trece echipa lui Gigi Becali. Acesta se aștepta la o victorie din partea roș-albaștrilor, dar a fost total surprins când a văzut cota oferită de casele de pariuri pentru un succes al celor de la FCSB.

„Noi, la FCSB, nu ne regăsim. Nu reușim să găsim echipa pe care să o batem și să ne revenim. Mă uitam la cota de 1,56. Cum să aibă atât?! E play-off-ul în pericol. FCSB e obligată să câștige. Sunt sigur că și FCSB își va reveni etapa asta. S-au investit bani, au venit jucători. Să aduci cei mai buni jucători…”, a declarat Bănel Nicoliță la FANATIK SUPERLIGA.

Pe lângă meciurile tari din campionat, FCSB va reprezenta România și în cupele europene. Roș-albaștrii și-au aflat adversarii din faza principală a UEFA Europa League, iar la București vor veni nume mari precum Fenerbahce sau Young Boys Berna.

