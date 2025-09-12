Bănel Nicoliţă, şocat de cota la victorie a FCSB-ului cu Csikszereda: “Cum să aibă atât?! E play-off-ul în pericol”

Campioana României, FCSB, a avut parte de un start ratat de sezon în Superliga. , cu meciuri tari în cupele europene, și au sacrificat puncte importante în campionat.

Bănel Nicoliță, semnal de alarmă înainte de Csíkszereda – FCSB.

iar campioana României pare obligată să plece acasă cu trei puncte pentru a nu risca să rateze play-off-ul. Un insucces ar adânci și mai mult criza prin care trece echipa lui Elias Charalambous.

Antrenorul cipriot speră ca jucătorii săi să fie în formă în meciul de la Miercurea Ciuc și să obțină o victorie care ar urca FCSB-ul câteva poziții în ierarhie. Mai sunt încă foarte multe etape de jucat până se va trage linie, însă campioana României trebuie să își revină la timp.

„Nu reușim să găsim echipa pe care să o batem și să ne revenim”

Bănel Nicoliță a vorbit despre situația dificilă prin care trece echipa lui Gigi Becali. Acesta se aștepta la o victorie din partea roș-albaștrilor, dar a fost total surprins când a văzut cota oferită de casele de pariuri pentru un succes al celor de la FCSB.

„Noi, la FCSB, nu ne regăsim. Nu reușim să găsim echipa pe care să o batem și să ne revenim. Mă uitam la cota de 1,56. Cum să aibă atât?! E play-off-ul în pericol. FCSB e obligată să câștige. Sunt sigur că și FCSB își va reveni etapa asta. S-au investit bani, au venit jucători. Să aduci cei mai buni jucători…”, a declarat Bănel Nicoliță la FANATIK SUPERLIGA.

Pe lângă meciurile tari din campionat, FCSB va reprezenta România și în cupele europene. Roș-albaștrii și-au aflat adversarii din faza principală a UEFA Europa League, iar la București vor veni nume mari precum Fenerbahce sau Young Boys Berna.

