Bănel Nicoliță, surpriza dimineții: și-a găsit praf mașina! „Era o bunicuță dinamovistă!”

Autoarea dezastrului este o doamnă de aproximativ 70 de ani. Femeia care și-a găsit mașina făcută praf în parcare.

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Bănel Nicoliță a povestit cum și-a găsit mașina făcută praf în parcare. Momentul a avut loc în incinta unui supermarket, iar doamna care i-a lovit BMW-ul analistului emisiunii a reușit să mai strice și alte 5 autovehicule.

“Mă pregăteam să vin la emisiune și căutam mașina prin parcare. Când am ajuns în parcare știam unde am parcat-o. Am un BMW seria 5. Și mi-am găsit mașina împrăștiată. Era o doamnă de vreo 70 de ani la volan.

A vrut să dea cu spatele. Pe lângă mașina mea, mai sunt și alte 4-5 mașini lovite. Mi-a mutat mașina din parcare. Când am văzut-o ce era să îi mai zic că e mai mare de ani decât mama.

Eu am întrebat-o ce voia să facă. Și mi-a zis ‘Am vrut să dau cu spatele și am văzut că e un loc lângă tine liber și am dat ușor cu spatele. Când mi-am dat seama că pot să intru am dat și mai tare'”, a povestit Bănel Nicoliță, la FANATIK SUPERLIGA.

“Numai farul e câteva mii de euro”

Dauna provocată de femeia de 70 de ani se ridică la peste 5000 de euro în cazul mașinii lui Bănel Nicoliță: “Numai farul e câteva mii de euro. Dar am CASCO, am tot. Înainte să intrăm la emisiune m-a mai sunat cineva că nu poate să intre în mașină din cauza mașinii mele.

Dar i-am zis că am fost lovit și eu. Eu nu am văzut în viața mea cum să dai cu spatele și să muți așa mașina. Îți dai seama să o parchez frumos și să o găsesc 2 metri mai în spate.

E prima dată când găsesc mașina lovită în parcare. Eu am un număr în interior și m-a mai sunat cineva să îmi zică că e lovită. Din 2000 de mașini, tocmai în mine să intre. Trebuie acum să merg la asigurare, la Poliție”, a mai spus Nicoliță, la FANATIK SUPERLIGA.

Giani Kiriță: “Era o bunicuță dinamovistă!”

Pe seama accidentului făcut în parcare cu mașina lui Bănel Nicoliță, : “Cred că era dinamovistă. 100% ținea cu Dinamo. Poate băuse prea multe cafele”.

