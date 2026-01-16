Bani aruncați pe fereastră de Dan Șucu la Genoa! Clubul românului din Serie A, fruntaș într-un top nedorit

ADVERTISEMENT

Dan Șucu a reușit să aducă o stabilitate financiară la Genoa, însă chiar și așa pierderile sunt destul de mari. Iar o parte din bani s-au dus într-un sector care s-ar putea să-l deranjeze teribil pe patron.

Pentru ce a scos Dan Șucu o groază la Genoa

Mai exact, Genoa se află în partea din față în clasamentul din Serie A la capitolul amenzi primite. Conform publicației , formația lui Dan Șucu a încasat în acest sezon amenzi în valoare de 51.000 de euro și ocupă locul 4.

Cele mai multe amenzi, 31.000 de euro, au venit din aprinderea de petarde și fumigene de către fani, restul de 20.000 de euro fiind din aruncarea de obiecte în teren. De remarcat este faptul că amenzile încasate de trupa lui Daniele De Rossi reprezintă 10% din totalul sancțiunilor dictate în Serie A (517.000 de euro).

Genoa este devansată în clasamentul amenzilor de AS Roma (80.500 de euro), Lecce (67.000 de euro) și Fiorentina (60.000). Top 5 este încheiat de AC Milan, cu amenzi de 46.500 de euro, dintre care 40.000 au venit pentru întârzieri ale orelor de start ale meciurilor.

Șucu, bun de plată dacă Genoa nu retrogradează

În ciuda faptului că a anunțat că cele mai mari sume de bani vor fi băgate pentru a acoperi datoriile clubului, Dan Șucu la finalul sezonului dacă echipa sa se va salva de la retrogradare.

Mai exact, Genoa l-a adus în vară sub formă de împrumut pe Lorenzo Colombo de la AC Milan și există o clauză în care se precizează că acesta va fi achiziționat definitiv pentru 10.000.000 de euro dacă strânge 20 de meciuri, marchează minim 5 goluri și formația ”rossoblu” nu retrogradează.

În acest moment, atacantul a jucat deja 22 de partide pentru Genoa și a marcat 5 goluri, singura condiție care mai trebuie îndeplinită este aceea ca Genoa să nu retrogradeze în Serie B la finalul stagiunii actuale.

Dan Șucu, transfer de top la Genoa

Criticat vehement de suporteri pentru faptul că nu a investit în transferuri în această iarnă, deși formația se află în lupta pentru evitarea retrogradării, Dan Șucu este .

Celebrul jurnalist Fabrizio Romano a dezvăluit faptul că Genoa îl va aduce sub formă de împrumut pe portarul brazilian Bento, care evoluează din 2024 alături de Cristiano Ronaldo la Al Nassr.

”Genoa a ajuns la un acord verbal pentru a-l transfera pe Bento de la Al Nassr! Va fi un împrumut cu o opțiune de cumpărare de aproximativ 9 milioane de euro”, a fost anunțul făcut de Romano.