Suma uriașă pe care o încasează Carlos Alcaraz, după ce a câștigat Roland Garros 2025. Spaniolul a strâns o avere la doar 22 de ani

Carlos Alcaraz (2 ATP) s-a impus de-a dreptul dramatic (1 ATP). Jucătorul iberic în vârstă de 22 de ani a câștigat, scor 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2) după 5 ore și 32 de minute de joc. Premiul financiar obținut de Alcaraz este pe măsură.

Câți bani a câștigat Carlos Alcaraz după ce s-a impus la Roland Garros 2025

, a pus în joc premii amețitoare de peste 64 de milioane de dolari. Carlos Alcaraz, care a câștigat la Paris al 5-lea trofeu de Grand Slam din carieră, și-a trecut în cont suma de aproape 3 milioane de dolari.

De cealaltă parte, finalistul Jannik Sinner se poate lăuda cu un cec în valoare de aproximativ 1,5 milioane de dolari. Astfel, până la vârsta de 22 de ani, Alcaraz a reușit să adune din tenis suma de peste 44 de milioane de dolari. De menționat este faptul că Alcaraz a reușit să salveze 3 mingi de meci în setul al 4-lea, reușind să revină și să se impună dramatic.

Carlos Alcaraz, grație victoriei de la Paris, a reușit să se impună în al doilea an consecutiv la Roland Garros după trofeul din 2024. Fostul lider mondial mai are în palmares trofeele Grand Slam de la US Open 2022, Wimbledon 2023, Wimbledon 2024.

Carlos Alcaraz, omul record după finala de la Roland Garros 2025

Carlos Alcaraz a dat cifrele peste cap după victoria fantastică în fața lui Jannik Sinner de la Roland Garros 2025. Spaniolul în vârstă de 22 de ani a devenit doar al patrulea jucător din acest secol care câștigă un trofeu de Grand Slam la simplu masculin timp de patru ani consecutivi, după Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic.

De asemenea, Alcaraz este jucătorul de tenis cu cele mai multe finale de Grand Slam la simplu jucate în Era Open fără să piardă vreodată, 5 la număr. Totodată, doar Bjorn Berg (6 titluri) a câștigat mai multe trofee de Grand Slam la simplu masculin decât Carlos Alcaraz (5 titluri) după primele sale 17 apariții în astfel de evenimente în Era Open.

Fenomen al tenisului mondial, Carlos Alcaraz a devenit doar al treilea jucător din Era Open care câștigă o finală de Grand Slam la simplu masculin, după ce a salvat mingi de meci, după Gaston Gaudio (Roland Garros 2004) și Novak Djokovic (Wimbledon 2019).

Carlos Alcaraz – Jannik Sinner, cea mai lungă finală din istoria Roland Garros

Istoria nu se oprește aici. Finala dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, care a durat 5 ore și 32 de minute, a devenit cea mai lungă finală de simplu masculin de la Roland Garros din Era Open, depășind recordul anterior deținut de Mats Wilander și Guillermo Vilas în 1982 (4 ore și 42 de minute), potrivit .

Nu în ultimul rând, doar pentru a doua oară în Era Open, o finală de Grand Slam la simplu masculin s-a decis în tie-break-ul setului cinci, după finala dintre Alexander Zverev și Dominic Thiem de la US Open 2020.