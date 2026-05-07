Câți bani au primit eroii de la Sevilla după ce au câștigat Cupa Campionilor Europeni. Sumele pe care le-au încasat

În urmă cu 40 de ani, pe 7 mai 1986, Steaua a scris cea mai importantă pagină din istoria fotbalului românesc, după victoria de poveste din finala Cupei Campionilor Europeni, cu FC Barcelona. Eroii de la Sevilla au devenit legende, dar puțină lume știe ce sume de bani au primit pentru performanța care a făcut înconjurul lumii. Pentru o țară aflată încă în plin regim comunist, bonusurile acordate „militarilor” au fost impresionate pentru acea perioadă.

Primele promise după câștigarea Cupei Campionilor Europeni

Înainte de finala de pe „Ramon Sanchez Pizjuan”, conducerea clubului din Ghencea și oficialii sportului românesc au promis prime speciale pentru fotbaliștii lui Emeric Ienei în cazul unui succes istoric.

Trofeul era considerat aproape imposibil de câștigat pentru o echipă din Europa de Est, motiv pentru care recompensele promise aveau o uriașă încărcătură simoblică. Pe lângă prestigiul adus României, victoria urma să fie răsplătită financiar atât de clubul Steaua, cât și prin .

Sumele încasate de eroii de la Sevilla 1986

Pe lângă succesul uriaș pe plan sportiv, câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua a reprezentat și un succes din punct de vedere financiar pentru țara noastră. După finala cu Barcelona, recompensa a fost de 350.000 de dolari (4.375.000 lei în 1986), din această sumă fiind premiați jucătorii cu câte un premiu individual între 20.000 și 30.000 de lei, în funcție de contribuția fiecăruia la obținerea celui mai important trofeu continental.

În plus, la cinci zile de la finala cu Barcelona, eroii de la Sevilla au fost invitaţi la sediul Comitetului Central al PCR, pentru a fi premiaţi de Nicolae Ceauşescu, cel care i-a decorat cu Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa I.

Cât valora premiul în 1986 și cât ar însemna azi

Valoarea de 350.000 de dolari, în 1986, reprezenta o sumă impresionantă pentru vremea respectivă. Raportată la inflația dolarului și la puterea de cumpărare actuală, suma ar echivala astăzi cu aproximativ 950 de mii – 1 milion de dolari, în funcție de indicele folosit.

Dacă ne uităm strict la valoarea în lei și la nivelul de trai din România acelor ani, bonusurile individuale primite de jucători ar putea fi comparate astăzi cu zeci de mii de euro pentru fiecare component al lotului antrenat de Emeric Ienei. Această comparație face și mai clar cât de importantă a fost performanța reușită de Steaua ’86, nu doar din punct de vedere sportiv, ci și financiar.

Până la finala de la Sevilla, Steaua a jucat alte patru „duble”, cu Vejle, Honved Budapesta, Kuusysi Lahti și Anderlecht. La cele patru meciuri disputate în Ghencea, Steaua a avut venituri de 7.659.033 lei.

Bonusurile primite de jucători din partea clubului și a statului

În ceea ce privește sumele oferite jucătorilor de la Steaua, banii dați de conducerea statului au fost prea puțini pentru performanța atinsă și, mai ales, așteptările eroilor de la Sevilla. Generalul Nicolae Gavrilă (85 de ani), comandantul CSA Steaua între anii 1985-1989 și 1990-1991, a dezvăluit bonusurile primite de jucători din partea clubului și a statului.

„Jucătorii, cei 14 care erau cei mai importați și au jucat cel mai mult, staff-ul, doctorul au primit câte o mașină ARO din, atenție, stocul de mașini de război al României! Mașini care aveau doar rodajul făcut, în jur de 3.000 de kilometri. Mașinile erau, practic, mașini de luptă, de comandament care, în caz de război, te duceai cu ele pe front.

Dar, să nu credeți că erau blindate sau mai știu eu ce. ARO cu tracțiune dublă, puțin neîntreținute, că așa era toate tehnica militară, nu aveam hangare cum trebuie. Să știți că unii au fost total nemulțumiți, Duckadam, Dumnezeu să-l odihnească!, este un exemplu în aceste sens. De altfel, cei mai mulți, dacă nu toți, le-au vândut, au luat cam 140.000 – 150.000 lei pe ele. Au fost ajutați să le vândă. Și au mai fost și alte beneficii, unii au fost premiați pe plan local, sigur că au fost beneficii”, a declarat Nicolae Gavrilă, în exclusivitate pentru

Implicarea lui Iorgos Vardinoianis. L-a plătit pe Michel Vautrot să arbitreze corect finala cu Barcelona?

Finala de la Sevilla, din 7 mai 1986, a fost arbitrată de francezul Michel Vautrot. După 0-0 în timpul regulamentar și la finalul celor 90 de minute, Steaua a învins-o pe Barcelona datorită celor patru parade consecutive ale lui Helmuth Duckadam. După 1989, pentru o perioadă de timp, s-a speculat că Vautrot ar fi fost plătit de Iorgos Vardinoianis pentru a arbitra corect meciul de pe „Ramon Sanchez Pizjuan”.

Fostul patron al lui Panathinaikos a fost o figură aparte în preajma marii echipe a Stelei din 1986. Miliardarul grec s-a apropiat de „militari” datorită prieteniei cu Valentin Ceaușescu și a avut un rol important în a-l convinge pe Anghel Iordănescu, care era „secundul” lui Ienei, să evolueze în finala CCE. Nu au existat însă dovezi cum că armatorul elen l-ar fi mituit pe „centralul” francez.

Totuși, după câștigarea Cupei Campionilor Europeni, Iorgos Vardinoianis a decis să le ofere și el un premiu fotbaliștilor de la Steaua. El i-a invitat pe toți jucătorii campioanei Europei să petreacă o vacanță de vis în Grecia, alături de familii.

Cum erau recompensați fotbaliștii în România anilor ’80

În anii ’80, sistemul de premiere în fotbal era total diferit față de cel din zilele noastre. Jucătorii nu aveau salarii comparabile cu fotbalul occidental, dar primele de obiectiv aveau o greutate foarte mare. Pentru meciurile importante, bonusurile puteau reprezenta o parte esențială din veniturile anuale. În plus, avantajele materiale, precum locuințe, mașini sau diverse facilități, aveau uneori o valoare chiar mai mare decât banii încasați direct.

Cât câștigă azi o echipă care câștigă Champions League

Diferența față de prezent este colosală. Din premiile UEFA, market pool, bonusuri de performanță și venituri comerciale, una dintre Bayern Munchen, PSG, Atletico Madrid și Arsenal poate încasa până la 155 de milioane de euro. Prin comparație, cei 350.000 de dolari primiți de Steaua în 1986 par o sumă modestă, dar raportat la economia vremii și la nivelul salariilor, recompensa pe care au primit-o eroii de la Sevilla a fost una extraordinară.