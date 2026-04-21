Bani în plus pentru profesorii care depășesc 40 de ore pe săptămână, anunță ministrul educației. Sindicatele spun că n-au fost informate. „Așteptăm să vedem ce invenție este”

Mihai Dimian, ministrul educației, susține că își dorește ca profesorii să fie recompensați pe măsura muncii lor. Astfel, el a declarat că vrea ca cei care depășesc 40 de ore lucrate, indiferent dacă activitatea a fost desfășurată în cadrul școlii sau acasă, să primească bani în plus. Tot el spune că a propus și sindicatelor această variantă, dar sindicatele îl contrazic.

Ministrul Mihai Dimian i-a dat exemplu pe profesorii care s-au implicat în corectarea lucrărilor de la simulările examenelor naționale. Ei nu sunt plătiți în plus, însă Dimian susține că și-ar dori asta. De asemenea, el a menționat că răsplata financiară ar trebui să fie pentru cadrele didactice care au depășit cele 40 de ore pe săptămână. „Să cuantificăm aceste activități, iar cei care depășesc 40 de ore pe săptămână să fie recompensați suplimentar”, a declarat Mihai Dimian într-un interviu oferit pentru TVR Info.

Mai mult decât atât, ministrul se gândește la o variantă în care orele să fie plătite indiferent de locul în care au fost efectuate, adică de la școală sau de acasă. „Profesorii pot corecta acasă. În momentul digitalizării acestui proces de simulare, noi trimitem lucrările să fie evaluate de profesor oriunde s-ar afla”, a mai susținut Dimian.

De asemenea, Mihai Dimian a menționat că o parte dintre aceste evaluări ar putea fi incluse în fișa extinsă a postului, însă tot s-ar depăși limita. „Dacă faci evaluări pentru simulare, poate că 30 de evaluări pot să le includ în această fișă a postului extinsă, dar restul nu mai am unde să le includ. Drept urmare, trebuie să găsesc fonduri pentru a plăti aceste evaluări suplimentare”.

În privința celor care nu ajung să atingă aceste , ministrul Mihai Dimian a afirmat că trebuie să se găsească activități extracuriculare pentru profesori. Tot el a precizat că a transmis și sindicatelor această variantă. ”Am propus și sindicatelor această abordare”, a adăugat Dimian. FANATIK a luat legătura cu două dintre cele mai vocale sindicate, însă liderii acestora au afirmat că nu au primit informații în plus din partea ministrului.

Sindicatele îl contrazic pe ministrul educației

FANATIK a discutat cu președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor. Acesta susține că nu a primit mai multe detalii cu privire la această chestiune, cu atât mai puțin detalii despre cum ar putea fi cuantificate acele ore, mai ales dacă ar fi făcute de acasă.

„Așteptăm să vedem, să avem o astfel de discuție în care cei care fac astfel de propuneri să explice clar cu subiect și predicat cum anume ar vedea ei rezolvarea unei astfel de probleme. Cum anume poți să-l plătești pe cel care muncește mai mult de 40 de ore pe săptămâna. Deși ar trebui să fie preocupați în primul și în primul rând să-i plătească decent pentru activitatea pe care o prestează în cadrul celor 40 de ore pe săptămână și a normelor didactice de predare de 20 de ore. Deci nu-i plătim decent pentru activitatea de bază, dar vrem să le dăm niște bani suplimentari pentru activitățile care depășesc 40 de ore de muncă pe săptămână”, a declarat liderul federației Marius Nistor.

Oferindu-i exemplu pe cei care au participat la , Marius Nistor susține că ministrul a încercat să-i arate cu degetul pe cei care au boicotat examenele. El afirmă că dacă tot s-ar fi dorit ca aceste cadre didactice să fie recompensate, s-ar fi putut da un ordin de ministru.

„Deci dacă ministerul dorea într-adevăr să recompenseze cadrele didactice, indiferent că au boicotat sau nu pentru activitățile prestate în perioada simulărilor, activități care nu sunt plătite, n-aveau altceva de făcut decât să elaboreze un ordin de ministru și să stabilească plata colegilor care participă la organizarea și desfășurarea simulărilor. Nu i-a împiedicat nimeni să facă acest lucru. Dar au folosit-o ca un instrument împotriva celor care au protestat pe bună dreptate”, a mai adăugat liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

Profesorii din România depășesc cu mult cele 40 de ore

Pe aceeași temă, FANATIK a luat legătura și cu președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Simion Hăncescu. Acesta a subliniat că, potrivit unor norme stabilite de OECD, un profesor din România va depăși mereu peste 40 de ore de muncă.

„Deci la cele 20 de ore, cei de la OECD spun că pentru o oră, orice profesor are nevoie între 2-2,5 ore. Deci dacă ne luăm după aceste calcule, înseamnă că în România profesorul întotdeauna depășește 40 de ore de muncă și dacă ținem cont de faptul că profesorul în România face mult mai multe activități decât cel din alte țări. Nu o să vezi profesorul din Germania sau din Franța că face dosare pentru bursele sociale și multe alte activități neplătite. Deci ar trebui să iasă 50-60 de ore cumulate în România”, a declarat Simion Hăncescu.

În același timp, și liderul FSLI susține că nu are mai multe detalii. „Nu știu ce l-a mânat să facă această declarație, dar trebuie să explice că nu știm. Nu avem nimic în plus și ne minunăm și noi și așteptăm cu interes să vedem ce invenție este”, a adăugat liderul FSLI pentru FANATIK.