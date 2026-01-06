Bani mai mulți la Australian Open! Cât câștigă Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, indiferent de rezultat

ADVERTISEMENT

Jucătorii care participă la Australian Open 2026 vor concura pentru premii financiare record. Organizatorii au anunțat o creștere cu 16% a fondului total de premiere, care ajunge astfel la 111,5 milioane dolari australieni. Adică aproximativ 75 milioane dolari americani.

Australian Open 2026 are premii mai mari cu 16%

Deși primul Grand Slam al anului, care începe la Melbourne pe 18 ianuarie, rămâne cel mai slab remunerat turneu major, comparativ cu Roland Garros, Wimbledon și US Open, sumele de anul acesta destinate sportivilor vor fi semnificativ mai mari.

Câștigătorii probelor de simplu masculin și feminin de la Australian Open 2026 vor încasa fiecare 4,15 milioane dolari australieni (2,79 milioane dolari americani), cu 19% mai mult față de premiul de anul trecut.

iar în virtutea acestei situații Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au asigurat câte un premiu de 150.000 dolari australieni (100.750 dolari americani).

Trei românce sunt pe tabloul principal

Prezentă în calificări, Mirima Bulgaru și-a asigurat 40.500 dolari australieni (27.200 dolari americani), în eventualitatea nefericită a eliminării în primul tur. La masculin, din păcate, niciun român nu și-a anunțat prezența la Melbourne.

Directorul turneului, Craig Tiley, a declarat că această creștere reflectă angajamentul Tennis Australia de a susține carierele din tenis la toate nivelurile, incluzând atât tinerii talentați, cât și campionii de Grand Slam.

„De la majorarea premiilor din preliminarii cu 55% față de 2023, până la îmbunătățirea beneficiilor pentru jucători, ne asigurăm că tenisul profesionist rămâne sustenabil pentru toți competitorii. Sprijinim jucătorii la toate nivelurile”, a explicat acesta.

Jannik Sinner și Madison Keys își apără titlurile

Jannik Sinner și Madison Keys sunt campionii en-titre de la Australian Open. Sinner l-a învins în finală pe germanul Alexander Zverev, în vreme ce Keys a furnizat o mare surpriză, trecând de Aryna Sabalenka, liderul WTA.

Ea participă în virtutea unui wild card oferit de organizatori. Venus, care s-a măritat de curând, bifează astfel un record: va juca la turneul la care a evoluat prima data acum 28 de ani.

Ce premii se dau la Australian Open 2026

Câștigători: 4.15 milioane AUD (+19% față de 2025)

Finaliști: 2.15 milioan AUD (+13%)

Semifinaliști: 1.25 milioane AUD (+14%)

Sfert-finaliști: 750.000 AUD (+13%)

Optimi: 480.000 AUD (+14%)

Turul III: 327.750 AUD (+13%)

Turul II: 225.000 AUD (+13%)

Turul I: 150.000 AUD (+14%)

1 AUD (dolar australian) = 0,67 USD (dolar american)=0,57 euro