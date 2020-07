Bani mai mulţi pentru victimele regimului comunist. Legea a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care persoanele care au fost internate abuziv la psihiatrie în perioada regimului comunist vor primi o indemnizație aproape dublată față de cuantumul anterior, de la 200 de lei pe lună la 350 de lei pe lună pentru fiecare an în care au fost închiși într-un spital psihiatric.

Beneficiarii legii sunt disidenți din perioada în care România a fost condusă de Nicolae Ceaușescu. Pentru a evita criticile internaționale legate de existența deținuților politici, fostul dictator prefera să-i interneze la psihiatrie pe o parte dintre cei care se opuneau sau contestau regimul comunist.

De aceeași majorare beneficiază și persoanele cărora li s-a impus domiciliu obligatoriu în perioada comunistă.

Despăgubirile majorate doar pentru o parte din disidenți

Decretul-Lege 118/1990 a instituit o serie de măsuri compensatorii pentru mai multe categorii de persoane care au fost persecutați politic în intervalul 1945-1989: condamnații politic, persoanele deportate în străinătate sau strămutate în altă localitate, participanții la rezistența armată împotriva comunismului sau soldații români luați prizonieri de armata sovietică după încheierea armistițiului din 23 august.

Toate aceste categorii primeau o despăgubire sub forma unei indemnizații lunare pentru fiecare an de închisoare/ deportare/ prizonierat. Până în 2019, cuantumul indemnizației era de 400 de lei pe lună pentru fiecare an în care au fost persecutați sub o formă sau alta. Anul trecut indemnizația a fost majorată la 700 de lei pe lună.

În cazul celor internați abuziv în spitalele psihiatrice sau cu domiciliu obligatoriu, indemnizația era de 200 de lei pe lună pentru fiecare an, dar nivelul acesteia nu a fost majorat în 2019.

Proiectul prin care este înlăturată această inechitate a fost elaborat de un grup de parlamentari ai UDMR. ”Două categorii de persoane, care au fost internate în spitale de psihiatrie și care au avut stabilit domiciliu obligatoriu, au suferit ca și celelalte categorii din cauza instaurării dictaturii începând cu 6 martie 1945, urmată de represalii politice dure, iar indemnizația lor a rămas neschimbată în cuantum de 200 de lei, ceea ce este incorect și discriminatoriu față de ele”, au argumentat inițiatorii în expunerea de motive.

Internarea abuzivă la psihiatrie ca persecuție politică

Imediat după ce proiectul de lege a intrat în procedură parlamentară la Senat, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a organizat, în ianuarie 2020, în foaierul sălii de plen, o expoziție dedicată disidenților din ultimul deceniu de comunism, intitulată ”În căutarea libertății – Eroi fără glorie”. O mare parte dintre aceștia au fost internați cu forța de către Securitate în spitale de psihiatrie sau li s-a impus domiciliu obligatoriu.

Potrivit unei anchete PressOne, regimul comunist a recurs la internarea forțată în spitale de psihiatrie a contestatarilor săi cu complicitatea unor medici. Modelul a fost preluat din Uniunea Sovietică, unde existau spitale psihiatrice sub controlul direct al KGB.

