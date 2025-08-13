Bani pe jos! Superbet oferă o cotă promoțională uluitoare pe calificarea Universității Craiova după 3-0 acasă cu Spartak Trnava

Universitatea Craiova va juca joi seara returul dublei cu Spartak Trnava din preliminariile UEFA Conference League. Oltenii s-au impus în Bănie cu 3-0 și pleacă clar cu prima șansă la calificare, iar Superbet le-a pregătit o adevărată surpriză fanilor echipei lui Mirel Rădoi.

Ofertă de nerefuzat la Spartak Trnava – Universitatea Craiova

, iar pariorii care vor să mizeze pe acest lucru o pot face la Superbet, pe o cotă majorată considerabil. Suporterii Universității pot obține astfel un profit aproape dublu.

Superbet le-a pregătit un cadou românilor. Cei care aleg să parieze pe calificarea Universității Craiova în playoff beneficiază de cota 2,00, deși la majoritatea agențiilor de pariuri se oferă o cotă sub 1,05.

Este o șansă de neratat. Oricine își poate dubla suma investită cu doar câteva clickuri. În plus, Superbet oferă și alte promoții în secțiunea „Cote Mărite”. Microbiștii pot miza și pe meciurile dintre Tottenham și PSG din Supercupa Europei.

Cu cine ar putea juca Universitatea Craiova în playoff

Universitatea Craiova pleacă cu un avantaj de trei goluri după meciul din Bănie. Oltenii au arătat un joc foarte bun în acest start de sezon și au ca obiectiv calificarea în faza principală a UEFA Conference League.

. Se anunță un duel dificil pentru olteni, dar fanii visează să-și vadă favoriții în cupele europene.

Meciul de joi seara este crucial pentru acest sezon, iar oltenii nu au scuze dacă ratează calificarea în playoff. Gruparea din Bănie visează deja de câțiva ani să prindă cupele europene, iar acest moment pare a fi cel ideal.