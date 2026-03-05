Bani publici sau bani privați în fotbal? Fostul Ministru de Externe spune că e nevoie de reguli clare! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Mircea Geoană, fost Ministru de Externe al României, printre altele, dar și fan declarat al celor de la Rapid, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre subiectul arzător din fotbalul nostru, reprezentat de ponderea ideală a investițiilor din bani publici, bineînțeles raportat la fondurile private puse în joc la anumite cluburi.

Cum vede Mircea Geoană, fostul Ministru de Externe al României, discuția despre banii publici din fotbal, raportați la banii privați

În dialog cu , fostul președinte al Senatului României a prezentat câteva exemple elocvente din această perspectivă din țări importante europene.

„Problema e să stabilim o regulă care să fie respectată de către toți. Sunt modele și modele. Spania, de exemplu, care a făcut din investiția în sport, dacă citești preambulul Legii Sportului, cea nouă, de acum doi ani de zile, a Spaniei, ei acolo spun în preambulul legii, ca să înțelegi ce înțelege legiuitorul, decidentul politic. Spune că sportul este unul dintre cele mai importante fenomene sociale ale Spaniei moderne. Este un element de mândrie, de educație, de sănătate.

Adică pune sportul undeva foarte sus. Este prioritate națională, dar după aia curg și consecințele, inclusiv în relația dintre banul public și banul privat. Și atunci sunt țări, cum e Spania, unde se spune că banul public trebuie să meargă în tot ce înseamnă infrastructura sportului de masă, în zonele mai sărace, în cartiere între blocuri.

Aia nu e privată, dacă este ban public nu e privată. Și poate să fie altfel. Franța e diferită, Germania e diferită, Anglia e diferită”, și-a început argumentația de la FANATIK RAPID.

Ulterior, fostul secretar general-adjunct de la NATO a explicat pe larg cum ar vedea el în prezent scenariul ideal în România din acest punct de vedere, în raport cu țările importante din Europa:

„La noi, dacă ar fi după mine, aș lua criterii de investiții pe bani publici și le-aș face împreună cu sectorul privat. Cu Dan Șucu, care investește prin Focșani pe undeva, că am vorbit cu el. Suntem aici puțin diferiți, el zice că statul e prost și greșit. O fi prost și greșit, dar contează.

Și dacă se așează și vrea să facă treabă și o face bine, transparent, predictibil, cu indicatori de performanță… De ce nu facem împreună un set de reguli? Și eu spun că investesc acolo unde sunt minim 500 de copii, minim 1000 de părinți, minim 30 de antrenori. Și eu investesc până aici și de aici vine privatul.

La noi este un pic, întotdeauna excepția devine regulă și sentimentul că regula nu e una pentru toți, apropo de cazuri izolate, ne face rău. În Italia, de exemplu, stadioanele sunt construite de comunitate, de aia împart Inter și Milan. În alte părți este complet privat. În Anglia, este totul privat, e stadionul meu”.

Modelul Gică Hagi, adus în prim-plan de Mircea Geoană

Fostul candidat de la alegerile prezidențiale a dus apoi discuția în zona în care firmele străine care operează în țara noastră se feresc într-o anumită măsură să se asocieze cu fotbalul românesc, cu un singur contraexemplu notabil până acum:

„Eu am zis că în zona sportului România este într-o tranziție prelungită, într-o fază de mentalități post-comuniste, în care așteptăm ca statul să rezolve problemele, și într-o fază pre-capitalistă. Eu de fapt nu am sector privat care să fie stimulat sau convins să investească.

Mai ales pentru reputația proastă a fotbalului, foarte puține din companiile străine din România, care sunt mari… Eu pot să spun că ar fi normal să joace Craiova de exemplu cu Ford pe piept. Dar el spune că fotbalul are reputație cam ciudățică și că nu vrea să se asocieze cu el. Singurul care a convins a fost Gică Hagi, dar a fost pe brand-ul lui”.

Concluzia lui Mircea Geoană vizavi de acest subiect

În final, fostul președinte PSD a oferit exemplul privatizării combinatului siderurgic din Galați și a scos în evidență marea greșeală făcută atunci de statul român în raport cu activitatea de la echipa de fotbal Oțelul, pentru a concluziona că în prezent în România, când vine vorba despre investițiile în sport, modelul ideal ar fi reprezentat în principiu de un echilibru între fondurile publice și cele private.

„A fost o situație cu Sidex Galați. Acolo s-au pierdut mulți bani, s-au sifonat mulți bani, s-au căpușat bani. A fost complicat, a fost o hemoragie. După aia s-a privatizat, au venit cei care au fost acolo (n.r. indienii). (n.r. Despre faptul că cei de la Arcelor Mittal au spus atunci că nu vor să investească în echipa de fotbal) Pentru că tu când ai privatizat-o sau când ai vândut-o nu ai avut ca stat să le spui că te dai la o parte, dar ei au câteva obligații. Să investească în muzeul din oraș, în grădinița din oraș, în stadionul din oraș, dacă e cazul.

Faci o chestie, ai o obligație socială, contractuală, cu mine și atunci poți să vii. E la mijloc un pic. Și nu neapărat să țină o echipă de fotbal în Divizia A, că asta era pe vremuri. Eu asta aș vrea, aș vrea să concureze toată lumea pe reguli clare. Să fie clar, de aici statul până aici, pentru astea, dincoace e privatul, de aici până acolo. Când legea este clară și aplicabilă… De asta am stat. Dacă fac excepții doar pentru că unul e mai influent politic într-un loc sau în altul, nu e ok.

Cred că e un răspuns pe care trebuie să îl găsim împreună. Nici cum zice Dan Șucu să scoatem statul complet. Statul e mai ineficient decât privatul, da, sunt multe zone în care există corupție și tentații, da, există multe chestii care nu sunt ok. Dar sunt și zone în care dacă statul se bagă pe bune face o diferență prin volum, prin tenacitate, poți să finanțezi multianual. Și cred că ar trebui să avem conversația asta în România și sper să o avem”, a mai spus Mircea Geoană la FANATIK RAPID.