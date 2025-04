Bani, vedete și discuții profunde! Șeful TVR face anunțul despre Big Brother VIP: „Totul e destul de clar”. Exclusiv

Va mai difuza TVR Big Brother VIP sau nu? Directorul general al postului public, Dan Turturică, a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, ce s-a întâmplat cu această idee după zvonurile apărute în urmă cu ceva timp legat de revenirea reality-show-ului chiar la postul public.

Cu această ocazie, Turturică ne-a spus că televiziunea publică nu e în cea mai fericită situație din punct de vedere financiar, referindu-se la costurile de producție. În rândurile de mai jos, FANATIK vă prezintă, în exclusivitate, situația financiară a TVR în ultimii 20 de ani.

Președintele TVR ne-a spus că a fost plăcut încântat de ideea ca televiziunea publică să difuzeze Big Brother, cu vedete, însă discuțiile cu compania care a preluat show-ul, Banjay Productions, s-au împotmolit. Totodată, ne-a spus că nu e exclus ca TVR să se orienteze către alte reality-show-uri, unele care să fie compatibile cu profilul stației și cu menirea pe care o are, având în vedere că este finanțată de statul român.

„A fost un punct de cotitură în istoria acestui show, care a intervenit acum trei ani”

„N-au fost doar niște zvonuri. Chiar s-a discutat în consiliul de administrație. Am avut o informare venită din partea direcției Programe, din partea noii companii care preluase practic licența. A fost un punct de cotitură în istoria acestui show, care a intervenit acum trei ani de zile. Au dorit să îl reinventeze. A fost o scrisoare adresată inclusiv Televiziunii Române. Din câte știu nu am fost singurii cooptați. Au dorit să facă un pas din zona frivolă către o zonă mai profundă. Au venit cu această propunere care prevedea un concept mult mai serios, mult mai aplicat, care să pună accent pe discuții ceva mai profunde între participanți.

Am spus că merită să le ascultăm argumentele. Am avut și un invitat din partea companiei, și-a susținut cauza. Din păcate, am ezitat destul de mult, dar nici ei nu au mers până la capăt. Cred că și ei testau interesul și noi testam seriozitatea acestei propuneri de schimbare a conținutului. Eu, ca director, nu aș fi susținut niciodată ca TVR să producă un Big Brother așa cum a fost cel difuzat de Prima TV acum 20 de ani. Schimbarea pe care o intenționau suna interesant”, a declarat Dan Turturică, șeful TVR, despre ideea de a se reface show-ul Big Brother, pentru FANATIK.

În continuare, al TVR ne-a declarat că discuțiile nu au ajuns nicăieri, căci nu a mai venit vreun semn din partea companiei care a prezentat oferta pentru mai multe televiziuni, de altfel.

TVR nu s-a gândit doar la Big Brother. Vrea să difuzeze și alte reality-show-uri, dar are probleme cu banii

„Au existat discuții, este vorba de compania Banjay. Participanții trebuiau să fie vedete din toate domeniile. Trebuia să se numească Big Brother VIP. Nu erau participanți anonimi, ci vedete. Evident că formatul venea cu schimbări radicale, dar nu s-a întâmplat. Sunt foarte multe proiecte de reality-show care ne-au stârnit interesul. Niciunul nu s-a concretizat, din păcate pentru că sunt foarte scumpe. Inclusiv propunerea asta am luat-o în calcul, căci era interesantă oferta de la Banjay, căci cheltuiala televiziunii era minimală.

Este vorba, în general, de un consum foarte mare de bani, iar noi nu avem în acest moment resursele necesare. Practic, ei suportau toate cheltuielile pentru Big Brother. Vorbind despre celelalte reality-show-uri, ideea cu care eu am venit este să ne uităm la acele formate care sunt compatibile cu TVR. Aici sunt două puncte de inflexiune: banii și tipul de conținut. Tipul de conținut e cel mai important pentru noi, pentru că nu toate reality-show-urile sunt compatibile cu ce vrem să transmitem noi. M-am orientat către programe care să satisfacă niște cerințe, care vin odată cu statutul de televiziune publică.

Noi, prin legea 41, avem un mandat foarte clar pe tipul de conținut pe care trebuie să-l facem. E foarte generos, nu ne limitează, dar totul e destul de clar. Un program care nu satisface cerințele misiunii publice nu va putea fi luat în calcul de noi, dar asta nu înseamnă că nu pot fi foarte multe formate care pot fi făcute”, a menționat Dan Turturică pentru FANATIK.

Situația financiară dezastruoasă de la TVR. Aproape 80% din banii de la stat se duc pe salarii

Dar care este situația financiară reală a postului public din România, raportat la celelalte televiziuni naționale din ? Ei bine, potrivit datelor consultate de FANATIK, cei mai mulți bani din alocațiile bugetare se duc către salarii, adică aproximativ 80%!

Cu toate acestea, veniturile SRTV (Societatea Română de Televiziune) au fost în scădere la finalul anului 2024, cu rezultate extrem de apropiate de veniturile din anul 2005. Mai precis, s-a ajuns la un total de cheltuieli pentru venituri de 465.373.0000 față de 439.541.000 în 2005.

Un alt lucru interesant care reiese din datele furnizate pentru FANATIK este că numărul de salariați a scăzut în ultimii 20 de ani. În 2005, la TVR erau angajate 3.168 de persoane, iar în 2024 s-a ajuns la 2.120 angajați, adică cu 30% mai puțin.

Costurile de personale ale SRTV au crescut în baza creșterii salariului minim brut pe economie. Astfel, la finalul lui 2024, cheltuielile de personal au atins o pondere de 79,64% din totalul veniturilor din alocația bugetară, față de 31,45% în anul 2005.

Potrivit European Broadcast Union (EBU), evoluția Serviciilor Publice Media din România, în perioada 2012-2021 a înregistrat o contracție alarmantă, de -21,9%. Doar 0,06% din PIB este alocat acestor servicii media în România, mai puțin de jumătate din media de 0,14% la nivelul Uniunii Europene.

Cât este alocat pentru fiecare țară? Iată topul:

Germania – 0,26%;

Croația – 0,26%;

Austria, – 0,23%;

Slovenia – 0,22%;

Ungaria – 0,21%.

România se află pe ultimul loc la acest capitol. Deasupra noastră, în coada clasamentului, sunt Irlanda, Malta și Lituania cu 0,08% din PIB, respectiv 0,09%.