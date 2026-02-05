Bănia fierbe după decizia privind palmaresul Universității Craiova. Reacții intense din partea fanilor ambelor echipe

ADVERTISEMENT

Decizia instanței din această după masă, care i-a dat câștig de cauză lui Adrian Mititelu în procesul pentru palmaresul Universității Craiova, a stârnit reacții intense în rândul fanilor ambelor tabere din Bănie. Emoțiile au fost diferite, dar la fel de puternice, în funcție de echipa susținută de fiecare suporter.

Cum au trăit suporterii Universității Craiova și ai lui FC U Craiova decizia instanței

Fanii Universității Craiova au reacționat cu ironie și umor, păstrându-și în același timp loialitatea față de clubul lor: „De Mititelu nu stăm noi acum…”, „Brutarii cu pâinea, sportivii cu fotbalul!”, sau chiar: „Desene animate, anul acesta Craiova va fi campioana României la fotbal!”. Mulți au subliniat legătura dintre marca clubului și palmares, cu mesaje ca: „Unde este marca este și palmaresul, restul sunt povești de adormit mititeii”, iar alții s-au arătat ironici față de adversari: „Prin ce ligă mai joacă ei, că nu i-am mai văzut de o grămadă de timp?”.

Pe de altă parte, fanii FCU Craiova au resimțit decizia ca pe o victorie după ani de așteptare: „Felicitări! Doamne, Îți mulțumim! Forța Știința FCU Unica Știința”, a fost unul dintre mesajele de bucurie, iar altele au arătat răbdare și speranță pentru viitor: „Ce v-am spus… răbdare, răbdare, răbdare” și „Sperăm că acesta să fie acel restart de care atât echipa, cât și noi, suporterii, aveam nevoie”.

Mulți dintre suporteri au evidențiat și aspectele juridice: „Este o victorie, dar au drept de recurs și știm ce s-a mai întâmplat”, sau au amintit lupta îndelungată: „Dreptate după 15 ani de chin”. În același timp, unii au privit înainte cu speranță, dorind ca echipa să fie scoasă din faliment și să poată începe din liga a doua, „Să o luăm de la capăt”.

Prima reacție din partea Universității Craiova după decizia privind palmaresul clubului din Bănie

Pavel Badea susține că decizia instanței nu reprezintă o înfrângere pentru CS Universitatea Craiova, ci doar respingerea unui demers procedural propus de avocații clubului. , subliniind că miza rămâne strict palmaresul din 1991. Președintele CS Universitatea Craiova afirmă că Adrian Mititelu nu a avut niciodată drepturi asupra clubului de drept public și explică faptul că, în 1991, doar secția de fotbal s-a desprins din structura clubului, continuând activitatea sub tutela Ministerului Educației, cu resurse extrabugetare.

Badea mai spune că entitatea care a activat ulterior sub numele FC Universitatea Craiova nu a solicitat și nu a primit aprobarea legală pentru folosirea acestui nume, nici din partea Ministerului Educației, nici din partea Universității din Craiova. În opinia sa, utilizarea denumirii nu a fost una legală.

„S-a refuzat un demers pe care avocații noștri l-au propus. Se va duce la judecată. Se întoarce la judecată. Ce e rău în asta? Eu contest pe dreptul nostru. Nu fac altceva. Doar palmaresul din 1991 se judecă. Mititelu nu a avut niciodată nimic. El nu are treabă cu această societate. CS U Craiova este un club de drept public. În anul 1991 s-a desprins din cadrul clubului secția de fotbal. S-a numit FC U Craiova și și-a desfășurat activitatea în continuare sub tutela Ministerului Educației, cu numele de FC U Craiova, cu resurse extrabugetare.

În momentul în care s-a format echipa, niciunul dintre patronii care au fost nu a cerut aprobarea de a folosi numele de FC Universitatea Craiova, nici de la Ministerul Educației, nici de la Universitatea din Craiova. Nimeni nu a purtat legal acest nume. Discuția este despre ce s-a întâmplat în 1991. Entitatea FC U Craiova a rămas în cadrul Ministerului Educației și și-a închis activitatea în cadrul ministerului. Noi vom cere în cadrul Ministerului Educației să ne dea nouă apartenența FC U Craiova. Noi avem siglele și mărcile FC U Craiova. Nu sunt ale mele. Sunt ale statului român.

Noi considerăm că s-a jucat până în ianuarie pe numele CS U Craiova. Aceasta este situația. Nu pot emite pretenții. Noi am zis că nu mai are rost să rejudecăm. Ați văzut ce s-a întâmplat. Vom urmări cu atenție”, a declarat Pavel Badea pentru FANATIK.

Adrian Mititelu a reacționat! Ce spune despre palmaresul U Craiova

Adrian Mititelu a catalogat decizia pronunțată pe 5 februarie drept „o zi mare pentru fotbalul românesc” și a susținut că hotărârea instanței confirmă poziția pe care a apărat-o constant în ultimii ani. Patronul FC U Craiova este convins că „adevărata Știința” va fi repusă în drepturi.

„5 februarie e o zi mare pentru fotbalul românesc. Adevărata Știința va fi repusă în drepturi. Nu aveam cum să pierd de ziua lui Gică Hagi și ziua tatălui meu care a plecat demult. Anul viitor echipa se va întoarce unde îi e locul. Nu au nicio șansă să câștige la ICCJ. Sunt convins și v-am spus de fiecare dată că sunt foarte optimist”, a declarat Adrian Mititelu pentru FANATIK.

Ce s-a judecat, de fapt, la ultimul termen din proces. Ce se întâmplă cu palmaresul Universității Craiova

. De-a lungul anilor, au existat încercări repetate de a pune sub semnul întrebării validitatea acestui trofeu, pe fondul discuțiilor legate de continuitatea juridică a clubului după reorganizarea din 1991. Decizia Curții de Apel nu anulează și nu invalidează acest titlu, ceea ce reprezintă un câștig important pentru Adrian Mititelu.

Prin menținerea sentinței Tribunalului Dolj, instanța confirmă, practic, cadrul juridic stabilit anterior, respingând pretențiile formulate de CS Universitatea Craiova. Din această perspectivă, hotărârea poate fi interpretată ca o victorie clară în instanță pentru Adrian Mititelu.

Chiar dacă hotărârea este una definitivă la nivelul apelului, părțile mai au deschisă calea recursului, care poate fi formulat în termen de 30 de zile de la comunicare, la Înalta Curte de Casație și Justiție.