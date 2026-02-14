Sport

Bănia „fierbe“ înainte de Universitatea Craiova – FCSB. Cât costă biletele individuale la derby-ul care poate „arunca în aer“ finalul sezonului regular

Biletele individuale pentru derby-ul Universitatea Craiova – FCSB au fost puse, oficial, în vânzare. Află cât costă tichetele pentru meciul de duminică și cam câți olteni sunt așteptați în tribune.
Tibi Cocora
14.02.2026 | 12:38
Bania fierbe inainte de Universitatea Craiova FCSB Cat costa biletele individuale la derbyul care poate arunca in aer finalul sezonului regular
ULTIMA ORĂ
Biletele individuale pentru derby-ul Universitatea Craiova – FCSB au fost puse, oficial, în vânzare.
ADVERTISEMENT

Biletele individuale pentru derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB au fost puse în vânzare, iar interesul suporterilor olteni pare să fie unul destul de mare înaintea confruntării programate duminică seară, de la ora 20.00. Cel puțin 20.000 de fani sunt așteptați să creeze o atmosferă incendiară la unul dintre cele mai importante meciuri din finalul sezonului regular din SuperLiga.

Prețurile biletelor pentru derby-ul Universitatea Craiova – FCSB

Clubul din Bănie a anunțat oficial prețurile tichetelor pentru partida cu marea rivală din Capitală. Pe lângă cei care deja și-au achiziționat pachetul pentru meciurile cu FCSB și Metaloglobus, suporterii olteni își pot cumpăra, acum, chiar și bilete individuale la următoarele categorii:

ADVERTISEMENT
  • Tribuna II – 70 lei
  • Peluza Nord – 35 lei
  • Peluza Sud – 50 lei
  • VIP – 170 lei

Universitatea Craiova pregătește cinci schimbări pentru meciul de campionat cu FCSB

După ce și-a odihnit o serie de jucători importanți la întâlnirea din Cupa României, antrenorul Filipe Coelho va face cel puțin cinci schimbări în primul ”11” pentru derby-ul cu FCSB din etapa a 27-a a SuperLigii.

”Craiova va schimba cinci jucători. Vor intra titulari Romanchuk, Bancu, Screciu, Cicâldău și David Matei, care este titular în toate meciurile ca under, nu va mai fi Băsceanu. Aceștia sunt cei cinci noi.

ADVERTISEMENT
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în...
Digi24.ro
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat

Plus portarul, pentru că am feeling-ul ăsta că se va întoarce Laurențiu Popescu. Daniel Tudor (n.r. – antrenorul cu portarii de la Universitatea Craiova) l-a ridicat pe Popescu”, a declarat Marius Mitran, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Împușcată mortal în propria mașină, în plină zi, la 28 de ani! Criminalul...
Digisport.ro
Împușcată mortal în propria mașină, în plină zi, la 28 de ani! Criminalul a fost identificat

Fără Baiaram și Nsimba în derby-ul din SuperLiga cu FCSB

La fel ca și la jocul din Cupa României, Universitatea Craiova nu îi va avea la dispoziție pentru meciul din SuperLiga cu FCSB, programat duminică, 15 februarie, de la ora 20:00, pe atacanții Ștefan Baiaram și Steven Nsimba.

Baiaram a primit o suspendare de două jocuri din partea Comisiei de Disciplină, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, după ce a fost implicat într-un scandal cu un suporter al lui Dinamo. Scuipat de acesta, jucătorul oltenilor a reacționat într-un mod similar și pentru acest lucru a fost sancționat.

ADVERTISEMENT

Nici Nsimba nu va putea evolua împotriva campioanei en-titre. Francezul a resimțit dureri în partida cu Dinamo, a fost schimbat imediat, dar, din informațiile FANATIK, nu s-a antrenat deloc în această săptămână și nu este apt pentru jocul din weekend.

Cum s-a născut unul dintre marii atacanți din istoria lui Dinamo. A luat...
Fanatik
Cum s-a născut unul dintre marii atacanți din istoria lui Dinamo. A luat o primă uriașă pentru un singur gol marcat: “Credeam că vor să mă dea afară!”
Miza uriaşă a meciurilor României în Liga Naţiunilor! Ce legătură are cu calificarea...
Fanatik
Miza uriaşă a meciurilor României în Liga Naţiunilor! Ce legătură are cu calificarea la Euro 2028
Silvian Cristescu, acuzații explozive după suspendarea lui Baiaram pentru dubla cu FCSB: „Pedepsiți...
Fanatik
Silvian Cristescu, acuzații explozive după suspendarea lui Baiaram pentru dubla cu FCSB: „Pedepsiți drastic! Coincidența e prea mare, nu e întâmplător”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
MM Stoica i-a propus fostului idol de la FCSB un post în conducerea...
iamsport.ro
MM Stoica i-a propus fostului idol de la FCSB un post în conducerea clubului
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!