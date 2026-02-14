ADVERTISEMENT

Biletele individuale pentru derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB au fost puse în vânzare, iar interesul suporterilor olteni pare să fie unul destul de mare înaintea confruntării programate duminică seară, de la ora 20.00. Cel puțin 20.000 de fani sunt așteptați să creeze o atmosferă incendiară la unul dintre cele mai importante meciuri din finalul sezonului regular din SuperLiga.

Prețurile biletelor pentru derby-ul Universitatea Craiova – FCSB

Clubul din Bănie a anunțat oficial prețurile tichetelor pentru partida cu marea rivală din Capitală. Pe lângă cei care deja și-au achiziționat pachetul pentru meciurile cu FCSB și Metaloglobus, suporterii olteni își pot cumpăra, acum, chiar și bilete individuale la următoarele categorii:

Tribuna II – 70 lei

Peluza Nord – 35 lei

Peluza Sud – 50 lei

VIP – 170 lei

Universitatea Craiova pregătește cinci schimbări pentru meciul de campionat cu FCSB

După ce și-a odihnit o serie de jucători importanți la întâlnirea din Cupa României, antrenorul Filipe Coelho va face cel puțin cinci schimbări în primul ”11” pentru derby-ul cu FCSB din etapa a 27-a a SuperLigii.

”Craiova va schimba cinci jucători. Vor intra titulari Romanchuk, Bancu, Screciu, Cicâldău și David Matei, care este titular în toate meciurile ca under, nu va mai fi Băsceanu. Aceștia sunt cei cinci noi.

Plus portarul, pentru că am feeling-ul ăsta că se va întoarce Laurențiu Popescu. Daniel Tudor (n.r. – antrenorul cu portarii de la Universitatea Craiova) l-a ridicat pe Popescu”, a declarat Marius Mitran, la .

Fără Baiaram și Nsimba în derby-ul din SuperLiga cu FCSB

La fel ca și la jocul din Cupa României, Universitatea Craiova nu îi va avea la dispoziție pentru meciul din SuperLiga cu FCSB, programat duminică, 15 februarie, de la ora 20:00, pe atacanții Ștefan Baiaram și Steven Nsimba.

din partea Comisiei de Disciplină, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, după ce a fost implicat într-un scandal cu un suporter al lui Dinamo. Scuipat de acesta, jucătorul oltenilor a reacționat într-un mod similar și pentru acest lucru a fost sancționat.

Nici Nsimba nu va putea evolua împotriva campioanei en-titre. Francezul a resimțit dureri în partida cu Dinamo, a fost schimbat imediat, dar, din informațiile FANATIK, nu s-a antrenat deloc în această săptămână și nu este apt pentru jocul din weekend.