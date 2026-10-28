Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Banii, principalul motiv pentru care FCSB, Dinamo, Rapid şi U Craiova vor Cupa României! Miza uriaşă pentru granzii SuperLigii

Marian Popovici
28.10.2026 | 08:13
Banii principalul motiv pentru care FCSB Dinamo Rapid si U Craiova vor Cupa Romaniei Miza uriasa pentru granzii SuperLigii
SPECIAL FANATIK
Banii, principalul motiv pentru care FCSB, Dinamo, Rapid şi U. Craiova vor Cupa României! Miza uriaşă pentru granzii SuperLigii. Sursa: colaj Fanatik
Spre deosebire de sezoanele precedene, granzii SuperLigii pun mare preţ şi pe Cupa României. Reţeta financiară foarte interesantă vine datorită locului care duce direct în preliminariile Europa League.
ADVERTISEMENT

Pentru prima dată după mult timp, Cupa României Betano reprezintă o competiţie pe care toate echipele mari o tratează cu maximă seriozitate. Până şi FCSB, echipă care în ultimii ani a desconsiderat competiţia, şi-a schimbat optica şi pune mare preţ pe Cupă. De unde această schimbare?

Cupa României, obiectiv important pentru granzii din SuperLiga!

În urmă cu doi ani, UEFA a decis acordarea unui loc în Europa League, în loc de Conference League, pentru câştigătoarea Cupei României Betano. În trecut ignorată de unii granzi ai campionatului, echipele mari iau foarte în serios competiţia în acest an, pentru că e o scurtătură către Europa League şi pentru banii care vin odată cu prezenţa acolo.

ADVERTISEMENT

Fondul de premiere din Cupa României Betano este un bonus pentru adevăratul pot: prezenţa în preliminariile cupelor europene. Granzii SuperLigii intră direct în faza grupelor şi astfel, în doar şase meciuri, pot ajunge la trofeu şi la calificarea în Europa League.

Dinamo şi Rapid, cu ochii pe un trofeu după mai bine de un deceniu!

Pentru Dinamo şi Rapid, Cupa României a fost un obiectiv important în ultimii ani, dar niciuna dintre ele nu a reuşit să ajungă măcar în ultimul act. Ambele încearcă să revină în cupele europene după mult timp şi, în ciuda investiţiilor din ultimele sezoane, deocamdată nu au reuşit să îşi îndeplinească acest obiectiv.

ADVERTISEMENT
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu...
Digi24.ro
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația

Ultimul trofeu câştigat de Dinamo a venit în 2012, în timp ce Rapid a luat ultima dată Cupa României în anul 2007. Pentru cele două formaţii din Bucureşti şi trofeul în sine e un obiectiv, pe lângă calificarea automată în cupele europene.

ADVERTISEMENT
Novak Djokovic nu s-a abținut, după rezultatul istoric al alegerilor din Serbia
Digisport.ro
Novak Djokovic nu s-a abținut, după rezultatul istoric al alegerilor din Serbia

„Cupa este un obiectiv anul acesta. Important e ca noi să ieșim din grupe, iar apoi să ne concentrăm pe eventualul traseu. Anul trecut am jucat semifinala, am fost la 2 minute să o câștigăm, dar din păcate nu am știut să gestionăm acele momente. Am învățat, sper, din experiența acelui meci”, Andrei Nicolescu

FCSB ia în serios Cupa! Până acum nu a trecut niciodată de grupe

În precedentele sezoane, FCSB a tratat cu lejeritate Cupa României. Roş-albaştrii se concentrau pe campionat şi pe parcursul din cupele europene, drept dovadă, de la schimbarea sistemului, echipa lui Reghe nu a trecut niciodată de grupe.

ADVERTISEMENT

Ultimul trofeu al roş-albaştrilor a venit în 2020, când echipa patronată de Gigi Becali a încheiat pe locul 4 în SuperLiga. Dacă în ultimele sezoane echipa a fost eliminată în faza grupelor, în acest an şi FCSB ia în serios competiţia.

A câştigat cu 5-0 duelul cu FC Argeş în prima etapă şi are două meciuri accesibile: cu Gloria Bistriţa în deplasare şi acasă, cu Csikszereda. Având în vedere că şansele la campionat sunt diminuate de startul slab de sezon, Cupa României poate fi salvarea unei stagiuni care a început dezastruos.

ADVERTISEMENT

 U Cluj a încasat 700.000 de euro din cupele europene

Deţinătoarea Cupei României este Universitatea Craiova. Pentru că oltenii au câştigat şi titlul, în Europa League a mers finalista U Cluj. „Şepcile roşii” au părăsit Europa League în primul tur şi Conference League din al doilea tur preliminar.

Au fost eliminaţi de Dinamo Kiev (0-0, 2-4 după pen.) din Europa League şi Brann Bergen (2-2, 1-3) din Conference League. Chiar dacă parcursul a fost scurt, U Cluj s-a ales cu 700.000 de euro din cupele europene:

  • 175.000 de euro au venit din prezenţa în primul tur preliminar al Europa League
  • 175.000 de euro au venit din prezenţa în al doilea tur preliminar al Conference League
  • 350.000 de euro bonus fix acordat de UEFA pentru echipele eliminate în turul doi preliminar din Conference League

Care sunt premiile acordate în Cupa României! Fond total de 1,2 milioane de euro

Fondul total de premiere din Cupa României Betano este de 1,2 milioane de euro. Fiecare punct câştigat în faza grupelor se premiază cu 4000 de euro. Calificarea în sferturi este premiată cu 25.000 de euro, iar în semifinale cu 50.000 de euro.

Premiul pentru câştigarea trofeului este de 240.000 de euro. Dar principalul obiectiv al granzilor îl reprezintă participarea în cupele europene şi câştigul potenţial de acolo. Iar dacă FCSB, Rapid, Dinamo şi Universitatea Craiova îşi vor respecta statutul de favorite, meciurile eliminatorii se anunţă foarte încinse.

  • 700.000 de euro a încasat U Cluj din participarea în cupele europene
  • 2020 este ultimul an în care o echipă din Bucureşti a câştigat trofeul (FCSB)
U Cluj, sperietoarea lui Marius Șumudică! Șocul trăit în Ardeal
Fanatik
U Cluj, sperietoarea lui Marius Șumudică! Șocul trăit în Ardeal
Cronică dură după Corvinul – Rapid 0-0. Pancu, taxat: „A obținut la Petroșani...
Fanatik
Cronică dură după Corvinul – Rapid 0-0. Pancu, taxat: „A obținut la Petroșani exact cât și-a propus: puțin”
Meciurile din SuperLiga, mutate pe postul tv cu a treia audiență din România!?...
Fanatik
Meciurile din SuperLiga, mutate pe postul tv cu a treia audiență din România!? LPF, veste excelentă pentru microbiști
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Banciu a spus cine trebuia să câștige Balonul de Aur: 'I l-aș fi...
iamsport.ro
Banciu a spus cine trebuia să câștige Balonul de Aur: 'I l-aș fi dat numai lui'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!