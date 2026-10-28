Banii, principalul motiv pentru care FCSB, Dinamo, Rapid şi U Craiova vor Cupa României! Miza uriaşă pentru granzii SuperLigii

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Pentru prima dată după mult timp, pe care toate echipele mari o tratează cu maximă seriozitate. Până şi FCSB, echipă care în ultimii ani a desconsiderat competiţia, şi-a schimbat optica şi pune mare preţ pe Cupă. De unde această schimbare?

Cupa României, obiectiv important pentru granzii din SuperLiga!

În urmă cu doi ani, UEFA a decis acordarea unui loc în Europa League, în loc de Conference League, pentru câştigătoarea Cupei României Betano. În trecut ignorată de unii granzi ai campionatului, echipele mari iau foarte în serios competiţia în acest an, pentru că e o scurtătură către Europa League şi pentru banii care vin odată cu prezenţa acolo.

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Fondul de premiere din Cupa României Betano este un bonus pentru adevăratul pot: prezenţa în preliminariile cupelor europene. Granzii SuperLigii intră direct în faza grupelor şi astfel, în doar şase meciuri, pot ajunge la trofeu şi la calificarea în Europa League.

Dinamo şi Rapid, cu ochii pe un trofeu după mai bine de un deceniu!

Pentru Dinamo şi Rapid, Cupa României a fost un obiectiv important în ultimii ani, dar niciuna dintre ele nu a reuşit să ajungă măcar în ultimul act. Ambele încearcă să revină în cupele europene după mult timp şi, în ciuda investiţiilor din ultimele sezoane, deocamdată nu au reuşit să îşi îndeplinească acest obiectiv.

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Ultimul trofeu câştigat de Dinamo a venit în 2012, în timp ce Rapid a luat ultima dată Cupa României în anul 2007. Pentru cele două formaţii din Bucureşti şi trofeul în sine e un obiectiv, pe lângă calificarea automată în cupele europene.

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„Cupa este un obiectiv anul acesta. Important e ca noi să ieșim din grupe, iar apoi să ne concentrăm pe eventualul traseu. Anul trecut am jucat semifinala, am fost la 2 minute să o câștigăm, dar din păcate nu am știut să gestionăm acele momente. Am învățat, sper, din experiența acelui meci”, Andrei Nicolescu

FCSB ia în serios Cupa! Până acum nu a trecut niciodată de grupe

În precedentele sezoane, FCSB a tratat cu lejeritate Cupa României. Roş-albaştrii se concentrau pe campionat şi pe parcursul din cupele europene, drept dovadă, de la schimbarea sistemului, echipa lui Reghe nu a trecut niciodată de grupe.

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Ultimul trofeu al roş-albaştrilor a venit în 2020, când echipa patronată de Gigi Becali a încheiat pe locul 4 în SuperLiga. Dacă în ultimele sezoane echipa a fost eliminată în faza grupelor, în acest an şi FCSB ia în serios competiţia.

A câştigat cu 5-0 duelul cu FC Argeş în prima etapă şi are două meciuri accesibile: cu Gloria Bistriţa în deplasare şi acasă, cu Csikszereda. Având în vedere că şansele la campionat sunt diminuate de startul slab de sezon, Cupa României poate fi salvarea unei stagiuni care a început dezastruos.

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U Cluj a încasat 700.000 de euro din cupele europene

Deţinătoarea Cupei României este Universitatea Craiova. Pentru că oltenii au câştigat şi titlul, în Europa League a mers finalista U Cluj. „Şepcile roşii” au părăsit Europa League în primul tur şi Conference League din al doilea tur preliminar.

Au fost eliminaţi de din Europa League şi Brann Bergen (2-2, 1-3) din Conference League. Chiar dacă parcursul a fost scurt, U Cluj s-a ales cu 700.000 de euro din cupele europene:

175.000 de euro au venit din prezenţa în primul tur preliminar al Europa League

175.000 de euro au venit din prezenţa în al doilea tur preliminar al Conference League

350.000 de euro bonus fix acordat de UEFA pentru echipele eliminate în turul doi preliminar din Conference League

Fondul total de premiere din Cupa României Betano este de 1,2 milioane de euro. Fiecare punct câştigat în faza grupelor se premiază cu 4000 de euro. Calificarea în sferturi este premiată cu 25.000 de euro, iar în semifinale cu 50.000 de euro.

Premiul pentru câştigarea trofeului este de 240.000 de euro. Dar principalul obiectiv al granzilor îl reprezintă participarea în cupele europene şi câştigul potenţial de acolo. Iar dacă FCSB, Rapid, Dinamo şi Universitatea Craiova îşi vor respecta statutul de favorite, meciurile eliminatorii se anunţă foarte încinse.