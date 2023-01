Banik Most – CSM București, în etapa 10 din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. ”Tigroaicele”, start în forță: 9-4 în minutul 15. Video

Banik Most - CSM București LIVE stream sâmbătă, 7 ianuarie, ora 17:00, în etapa 10 din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. Cea mai ușoară deplasare pentru tigroaice. Foto: CSM București Facebook

Min.5: CSM a început în forță și are +2 în minutul 5 (3-1).

LIVE Banik Most - CSM București 4-9

Meciul Banik Most – CSM București are loc sâmbătă, 7 ianuarie, cu începere de la ora 17:00, în cadrul etapei a 10-a din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin, grupâ în care echipa din capitala României a urcat pe primul loc după care au câștigat ultimele douâ ediții ale competiției.

Unde se joacă meciul Banik Most – CSM București

Întâlnirea Banik Most – CSM București se dispută sâmbătă, 7 ianuarie, de la ora 17:00 în Sportovni Hala din localitatea cehă. o arenă micuță, de numai 1400 de locuri, dar numai bună pentru un oraș care nu numără mai mult de 65.000 de locuitori. Pentru a doua oară în istorie echipa feminină de handbal a reușit prezența în grupele Ligii Campionilor.

Most se aflâ la 78 de kilometri de capitala Praga, în regiunea Usti nad Labem, la o oră de mers cu mașina de munții Ore. Este o localitate liniștitâ, fără performanțe deosebite pe plan sportiv, echipa de handbal feminin fiind cam vârful sporturilor de echipâ la acest club, dar, departe, nivelul Ligii Campionilor a fost mult prea ridicat pentru posibiltățile existente aici.

Cine transmite la TV partida Banik Most – CSM București

Partida Banik Most – CSM București se joacă sâmbătă, 7 ianuarie, de la ora 17:00, în Sportovni Hala din localitatea cehă, în etapa 10 din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin și este transmisă în direct pe programele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți vedea intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Antrenorul tigroiacelor, Adi Vasile, confirmat pentru următoarele două sezoane, este mulțumit atât de evoluția echipei în acest sezon european, de ani de zile CSM nemaifiind liderul unei grupe de Liga Campionilor dar și de

Cine este Banik Most, adversara CSM-ului București în etapa 10 din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin

Adversara CSM Bucureşti din etapa a 10-a a grupei A a Ligii Campionilor la handbal feminin este echipa cehă Banik Most, înfiinţată abia în 1997, deci un club destul de tânăr, dar care în competiţia internă începând cu anii 2010 a devenit principala forţă, reuşind în perioada 2013-2022 să câştige nu mai puţin de nouă titluri, doar în 2020 ratând primul loc şi şase Cupe ale Cehiei. Are în palmares şi un trofeu european, Challange Cup în 2013.

În grupele Ligii Campionilor a ajuns pentru a doua oară. Prima dată a fost în sezonul 2019-2020. Antrenorul Adrian Struzik are la dispoziţie un lot modest, în care doar două jucătoare sunt străine, portarul olandez Ellen Janssen şi interul polonez Dana Somionka. În rest numai jucătoare cehe, o parte dintre ele formate la club.

Cote la pariuri la jocul Banik Most – CSM București

Rareori vezi așa ceva la un meci de handbal la nivel european. Practic pentru victoria bucureștencelor cota stabilită de casele de pariuri este ca și inexistentă, 1,01, pentru că diferența de valoare este una într-adevăr abisală. Dacă s-ar produce o a opta minune a lumii și ar câștiga Most cota ar fi imensă, de 12,50. Dar acest lucru are șanse de realitate sub 0,5 la sută.

Este suficient să ne uităm la meciul tur, de la București, în care gazdele, fetele lui Adi Vasile, s-au distrat pur și simplu și dacă la final tabela a indicat doar 40-25 în favoarea lor s-a datorat faptului că au pierdut mult din concentrare și au ratat din situații nepermis de facile. Probabil că se vor marca din nou minim 60 de goluri.