Banner scandalos afișat de români la Belgrad! Bosniacii, scârbiți de mesajul pregătit de ultrașii lui Dinamo: „Mesaj rușinos!”

S-au aprins spiritele cu doar câteva ore înainte de duelul decisiv dintre Bosnia și România din preliminariile Campionatului Mondial. Mai mulți suporteri ai tricolorilor au făcut deplasarea la Zenica, iar ultrașii clubului Dinamo s-au fotografiat la Belgrad cu un banner în care este elogiat Ratko Mladić, fost lider militar condamnat pentru acte de genocid în timpul războiului din Iugoslavia.

Suporterii români au afișat un banner în care au elogiat un criminal de război înainte de meciul cu Bosnia de la Zenica

Pe rețelele sociale a apărut o fotografie în care se vede mesajul scris în engleză: „Mladić este un erou al Europei, reduce musulmanii la zero”. Fanii români s-au întâlnit la Belgrad cu sârbii, înainte să ajungă la . Acolo, grupul a făcut poze la Catedrala Sfântul Sava.

Mesajul este clar un elogiu la adresa lui Ratko Mladić, fost militant condamnat pentru genocid, și are în același timp un caracter xenofob. Bosniacii au catalogat mesajul drept unul rușinos și l-au numit o insultă la adresa miilor de victime ale războiului.

„Românii pregătesc un banner rușinos care îl glorifică pe Ratko Mladić. Înainte ca echipele să intre pe teren, atenția s-a mutat în tribune, acolo unde a apărut un banner controversat.

Pe rețelele sociale au fost publicate imagini cu un mesaj pregătit de un grup de suporteri români aflați la Belgrad, în care este elogiat Ratko Mladić, unul dintre cei mai cunoscuți criminali de război din conflictul bosniac”, au scris jurnaliștii bosniaci de la

„Țara e pusă la încercare: românilor trebuie să li se interzică să mai vină la Zenica după asta!”, au titrat cei de la , site cunoscut din Bosnia.

Cine a fost Ratko Mladić? Pentru ce a fost condamnat

Ratko Mladić a fost liderul militar al sârbilor bosniaci în timpul războiului din Iugoslavia. Tribunalul de la Haga l-a condamnat la închisoare pe viață pentru genocid, crime împotriva umanității și masacre comise între 1992 și 1995.

Cea mai cunoscută crimă este masacrul de la Srebrenica, unde peste 8.000 de bărbați și băieți musulmani au fost executați. Glorificarea lui este ilegală în mai multe țări. Războiul a lăsat în urmă peste 100.000 de morți și sute de mii de oameni strămutați. Bosnia trăiește încă cu traumele perioadei.

, între 1991 și 1999. Zonele cele mai afectate au fost Croația, Bosnia și Kosovo. În Bosnia, războiul a fost extrem de violent, cu lupte între bosniaci, croați și sârbi. Serbia a fost implicată direct în susținerea forțelor sârbilor bosniaci.

Numele lui Ratko Mladić, elogiat de suporterii români și în urmă cu 14 ani. Cum a reacționat FRF

Nu e prima oară când suporterii români se leagă de numele genocidarului Ratko Mladić. În 2011, când tricolorii s-au duelat cu Bosnia pentru un loc la Campionatul European din 2012, în tribune au apărut mesaje de susținere pentru fostul lider bosniac.

„UEFA condamnă ferm orice manifestare evidentă de rasism pe stadioane, însă respinge și orice formă de mesaj politic afișat în timpul competițiilor sportive. Din acest motiv, Bucureștiul riscă cel mai probabil o amendă. Astfel de incidente nu ar trebui să aibă loc niciodată. În general, suporterii de fotbal au o atitudine sfidătoare față de autorități, iar în plus, românii au avut mereu relații bune cu vecinii lor din Serbia”, explica un reprezentant FRF sub anonimat, conform