Bannere tăioase pentru Moldova la meciul cu România: ”Doar un pion în mână globalistă / își neagă sângele”

O parte a suporterilor României au afișat mai multe bannere nu tocmai plăcute pentru oaspeții din Republica Moldova la meciul amical de pe Arena Națională.
Bogdan Ciutacu
09.10.2025 | 22:24
O parte a galeriei României a afișat bannere uluitoare la adresa Moldovei. Sursă foto: Fanatik

În timpul partidei amicale dintre România și Moldova, un grup de ultrași au întins mai multe bannere în care protestau față de drumul politic pro-european ales de vecinii de peste Prut.

Ce mesaje au afișat fanii români la amicalul cu Moldova

În ciuda faptului că FRF a făcut tot posibilul ca amicalul de pe Arena Națională să fie unul al prieteniei, iar majoritatea spectatorilor au marjat la această idee, au fost și suporteri care au avut o altă poziționare.

Astfel, un grup de ultrași de la peluză au afișat mai multe bannere împotriva curentului pro-european pe care a ales să meargă Moldova. ”Republica Moldova, o butaforie comunistă / Azi doar un pion în mâna globalistă / Singura ta șansă era calea unionistă”, era un mesaj al fanilor.

”Stat creat de URSS / Care-și neagă sângele” sau ”Rămâi parte din al nostru ADN mereu / Dar azi nerozii te numesc prietenul meu”, sunt alte bannere afișate de ultrașii români la amicalul cu Moldova.

Concerte surpriză la Arena Națională înainte de România – Moldova

Înainte de începerea jocului, fanii au avut parte de o surpriză plăcută din partea FRF. La Arena Națională a fost amenajată o scenă pe care a avut loc un mini-concert. Primul care a urcat pe scenă a fost Guess Who, care a încălzit atmosfera.

Apoi, voia bună a fost întreținută de Zdob și Zdub, o formație de folk punk din Republica Moldova, care însă îmbină mai multe stiluri muzicale. Zdob și Zdub a reprezentat de trei ori Republica Moldova la Eurovision.

Înainte de primul fluier al arbitrului, imnurile de stat au fost interpretate de două artiste celebre. Tania Turtureanu a cântat ”“Limba noastră”, imnul Republicii Moldova, în timp ce ”Deșteaptă-te, române!” a fost interpretat de Lidia Buble.

Primul meci dintre cele formații care rămâne în palmares

Amicalul de pe Arena Națională este unul istoric, deoarece este primul care contează în analele UEFA. În ciuda faptului că s-au mai jucat 5 partide între cele două formații, nici una nu a rămas în analele fotbalului.

Acest lucru a fost posibil pentru celelalte amicale fie nu au fost disputate în datele oficiale UEFA și FIFA, fie s-au disputat cu reguli convenite de cele două formații, care nu erau aliniate la standardele forului continental.

