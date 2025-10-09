Bannere tăioase pentru Moldova la meciul cu România: ”Doar un pion în mână globalistă / își neagă sângele”

În timpul partidei amicale dintre România și Moldova, un grup de ultrași au întins mai multe bannere în care protestau față de drumul politic pro-european ales de vecinii de peste Prut.
În ciuda faptului că FRF a făcut tot posibilul ca amicalul de pe Arena Națională să fie unul al prieteniei, iar majoritatea spectatorilor au marjat la această idee, au fost și suporteri care au avut o altă poziționare.
Astfel, un grup de ultrași de la peluză au afișat mai multe bannere împotriva curentului pro-european pe care a ales să meargă Moldova. ”Republica Moldova, o butaforie comunistă / Azi doar un pion în mâna globalistă / Singura ta șansă era calea unionistă”, era un mesaj al fanilor.
”Stat creat de URSS / Care-și neagă sângele” sau ”Rămâi parte din al nostru ADN mereu / Dar azi nerozii te numesc prietenul meu”, sunt alte bannere afișate de ultrașii români la amicalul cu Moldova.
Înainte de începerea jocului, fanii au avut parte de o surpriză plăcută din partea FRF. La Arena Națională a fost amenajată o scenă pe care a avut loc un mini-concert. Primul care a urcat pe scenă a fost Guess Who, care a încălzit atmosfera.
Apoi, voia bună a fost întreținută de Zdob și Zdub, o formație de folk punk din Republica Moldova, care însă îmbină mai multe stiluri muzicale. Zdob și Zdub a reprezentat de trei ori Republica Moldova la Eurovision.
Înainte de primul fluier al arbitrului, imnurile de stat au fost interpretate de două artiste celebre. Tania Turtureanu a cântat ”“Limba noastră”, imnul Republicii Moldova, în timp ce ”Deșteaptă-te, române!” a fost interpretat de Lidia Buble.
Amicalul de pe Arena Națională este unul istoric, deoarece este primul care contează în analele UEFA. În ciuda faptului că s-au mai jucat 5 partide între cele două formații, nici una nu a rămas în analele fotbalului.
Acest lucru a fost posibil pentru celelalte amicale fie nu au fost disputate în datele oficiale UEFA și FIFA, fie s-au disputat cu reguli convenite de cele două formații, care nu erau aliniate la standardele forului continental.