Bannerul afișat de galeria lui CFR Cluj în timpul momentului de reculegere de la meciul cu Braga. Video

Înainte de startul , prima manșă a turului trei preliminar din Europa League, a fost ținut un moment de reculegere în memoria lui Jorge Costa.

Moment de reculegere în memoria lui Jorge Costa înainte de CFR Cluj – Braga. Mesajul afișat de suporterii echipei din Gruia

Fostul mare fotbalist portughez, , a fost antrenor la echipa din Gruia și , în contextul în care se mai confruntase în trecut cu probleme de această natură.

Fostul fundaș central, poreclit „Animalul”, a fost deci omagiat în Gruia cu ocazia acestei partide, atât prin acel moment de reculegere, cât și printr-un mesaj afișat de galeria CFR-ului. „RIP Jorge Costa”, au scris fanii echipei antrenate de Dan Petrescu pe un banner.

Înainte de acest moment, în „Peluza Vișinie” s-a desfășurat și o micuță scenografie, formată din mai multe steaguri vopsite în culorile clubului. Totodată, jucătorii au purtat tricouri speciale. Imaginile surprinse de reporterul FANATIK prezent la stadion pot fi văzute în galeria foto atașată acestui articol.

De ce nu a mai fost omagiat Ion Iliescu în contextul acestei partide

Pe de altă parte, în primă fază s-a știut că urma ca și să fie omagiat cu ocazia momentului de reculegere ținut pentru Jorge Costa, dar în cele din urmă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Cu puțin timp înainte de startul partidei, Cristi Balaj, președintele de la CFR Cluj, a explicat de ce s-a renunțat în cele din urmă la ideea respectivă.

„Inițial, momentul de reculegere l-am cerut de la UEFA pentru ambele personalități care au decedat în această săptămână, fostul nostru antrenor Jorge Costa, dar și pentru fostul președinte al României, Ion Iliescu și am primit acordul din partea forului continental.

Totuși, în urma unor discuții interne, am decis că vrem să ne disociem de orice persoană sau acțiune politică, deoarece nu vrem să dăm o tentă politică acțiunii noastre, chiar dacă astăzi este zi de doliu național în onoarea fostului președinte al României, pentru că avem susținători și cu alte orientări politice.

Nu vrem să creăm un moment tensionat în rândul suporterilor noștri”,