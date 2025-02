Bannerul afișat de greci pe Toumba înainte de PAOK – FCSB: „57 suflete asasinate căutau oxigen”. Foto

În preambulul , fanii echipei lui Răzvan Lucescu au afișat câteva bannere controversate în limba engleză.

Ce banner au afișat fanii eleni înainte de PAOK – FCSB

Cu o capacitate de 28.703 de locuri, stadionul Toumba din Salonic nu va fi plin la . Aproximativ 20.000 de fani o vor încuraja pe echipa lui Răzvan Lucescu.

Înainte de fluierul de start a al lui Lawrence Visser, câțiva suporteri au afișat o serie de bannere cu mesaj politic. „57 murdered souls were seeking for oxygen” (n.r. – „57 suflete asasinate căutau oxigen) a fost primul mesaj afișat de fanii de pe arena din Salonic.

„300 murderers have to pay, no more lies, no delay” a fost al doilea mesaj afișat. În traducere, „300 criminali trebuie să plătească, fără alte minciuni, fără întârziere”.

Acesta face referire la o tragedie feroviară, din data de 28 februarie 2023. Două trenuri, unul de pasageri și unul de marfă, s-au ciocnit într-un tunel lângă orașul Larisa, din centrul Greciei.

Trenul de pasageri, care călătorea de la Atena la Salonic, transporta aproximativ 350 de persoane, inclusiv mulți tineri, într-o călătorie de la sud la nord.

Ciocnirea a fost extrem de violentă și a avut loc pe o secțiune de cale ferată unde sistemele de semnalizare nu erau corect funcționale, iar erorile de coordonare au dus la această tragedie.

Accidentul a stârnit o mare furie publică și a adus în atenție problemele legate de infrastructura feroviară din Grecia, inclusiv starea proastă a căilor ferate și lipsa de investiții în siguranța circulației feroviare.

La partida disputată pe 3 octombrie 2024, din etapa a 2-a a grupei XXL, când FCSB s-a impus cu 1-0, pe Toumba au asistat 14.340 de spectatori. Atunci, meciul a fost decis de reușita lui Daniel Bîrligea, care a marcat în minutul 45+8.