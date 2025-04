Bannerul afișat de suporterii lui Hermannstadt la meciul în care au eliminat-o pe Rapid în semifinalele Cupei României Betano: „1% șansă”

. Suporterii sibieni aflaţi în tribune i-au transmis un mesaj emoționant antrenorului Marius Măldărășanu, care ar putea să părăsească echipa în această vară.

Fanii sibieni, mesaj pentru Marius Măldărășanu la partida cu Rapid

, după patru ani pe banca echipei, în care a obținut promovarea în Superligă și mai multe clasări impresionante în campionat, dar și această calificare în finala Cupei.

Fanii sibieni își doresc ca tehnicianul să continue și în următoarea stagiune la Hermannstadt și i-au transmis acestuia un mesaj la duelul cu Rapid din semifinalele Cupei României Betano. „1% șansă, dar avem inima plină de speranță că vei alege Sibiul, că vei rămâne acasă” a fost banner-ul afișat de suporteri.

Marius Măldărășanu: „99% nu voi semna prelungirea”

Tehnicianul a vorbit în această lună despre viitorul său pe banca lui Hermannstadt, afirmând că e nevoie să se producă unele schimbări în club pentru ca el să continue. „Vreau ca suporterii să știe că ce am construit nu am construit, din fericire, pe nisip. Am construit în stâncă.

Mai sunt oameni care sapă în jurul fundației, dar îi asigur că fundația este încă puternică. Să vorbim și despre prelungire. Ce s-a scris, că plec 90%, că plec 99%, este adevărat. 99% nu voi semna prelungirea.

L-am avut pe Dinu Gheorghe președinte, aveam probleme cu banii și ne spunea 99% miercuri, nu ne dădea banii. La un moment dat îl întrebam: ‘Dar 1% e mai mare decât 99%?’.

Adică, posibil ca 1% să fie mai mare decât 99%, dar ca 1% să fie mai mare decât 99% vor fi necesare schimbări, pentru că merele stricate strică și restul merelor. Aici depinde de ce se va întâmpla în club”, afirma Marius Măldărășanu în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu Petrolul.