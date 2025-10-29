Banner cu mesaj dur apărut în Peluza Nord a Craiovei la meciul cu Sănătatea Cluj. De unde au urmărit suporterii partida sub formă de protest. Foto

ADVERTISEMENT

Cu o jumătate de oră înainte de startul întâlnirii Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova, suporterii ”alb-albaștrilor” de la Peluza Nord au întins un banner cu un mesaj extrem de dur la adresa conducătorilor fotbalului românesc.

Ce banner a afișat Peluza Nord a Craiovei înainte de partida din Cupa României Betano

Deși duelul ar fi trebuit să aibă loc pe terenul echipei din Liga 3, până la urmă a fost mutat pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova și se va disputa miercuri, 29 octombrie, de la ora 18:30.

ADVERTISEMENT

Înainte de startul jocului, ultrașii din Peluza Nord a Craiovei și-au exprimat nemulțumirea pentru sistemul competițional din Cupa României Betano, în care echipele de top sunt nevoite să joace mare parte din meciuri în deplasare.

”Nimic pentru fani, nimic pentru tradiție. Ăsta e doar program TV, nu competiție”, a fost banner-ul afișat de suporterii olteni. Fanii de la Peluza Nord sunt prezenți pe stadion, însă protestează și nu vor coborî în primele rânduri.

ADVERTISEMENT

Miriuță a fost de acord cu schimbarea stadionului

Partida Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova era programată să se desfășoare pe terenul formației ardelene, însă , la cererea conducătorilor din Băniei, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Înainte ca schimbarea să fie oficializată, FANATIK a stat de vorbă cu Vasile Miriuță, iar antrenorul echipei din Liga 3 s-a arătat încântat de faptul că jucătorii săi ar putea avea șansă să evolueze pe ”Ion Oblemenco”.

”Aș putea să confirm această informație dacă ar fi 100%. Până nu sunt actele semnate și e totul aranjat, nu pot confirma acest lucru. În momentul de față nu este nimic sigur, dar noi sperăm să se rezolve. Eu sunt la antrenament și mai multe detalii nu știu momentan.

ADVERTISEMENT

Pot spune doar că va fi frumos și o onoare să jucăm pe Oblemenco. Va fi foarte fain. Vă dați seama ce ar fi pentru băieții ăștia tineri de la Sănătatea Cluj să joace pe Oblemenco, pe un asemenea stadion. Ar fi ceva senzațional pentru noi toți. Chiar ne dorim să mergem la Craiova”, a declarat tehnicianul.

Programul meciurilor din Grupa B a Cupei României Betano

Etapa 1: Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova, Gloria Bistrița – FCSB, UTA – Petrolul

Etapa 2: Petrolul – Universitatea Craiova, UTA – FCSB, Sănătatea Cluj – Gloria Bistrița

Etapa 3: Universitatea Craiova – FCSB, Sănătatea Cluj – Petrolul, Gloria Bistrița – UTA

Când se joacă Universitatea Craiova – FCSB

Ultima etapă a fazei grupelor din Cupa României Betano a fost programată inițial pentru 16-18 decembrie, dar în acea săptămână Universitatea Craiova urmează să întâlnească Sparta Praga în Conference League.

Pentru a nu afecta competiția, . Astfel, și duelul dintre olteni și FCSB se va disputa atunci, la fel ca și restul partidelor din toate grupele.