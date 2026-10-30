Sport

Bannerul Stelei din derby-ul cu Dinamo a ajuns viral! Mesaj pentru unul dintre cele mai mari cluburi ale lumii: „Un singur gând ne unește”

Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
31.10.2026 | 01:30
Bannerul Stelei din derbyul cu Dinamo a ajuns viral Mesaj pentru unul dintre cele mai mari cluburi ale lumii Un singur gand ne uneste
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Mesajul Stelei pentru Boca Juniors. Foto: Colaj FANATIK
Mesajul transmis de suporterii Stelei la meciul cu Dinamo a ajuns în mediul online pe o pagină uriașă destinată fenomenului ultras! „Militarii” au afișat un banner pentru unul dintre cele mai mari cluburi la nivel mondial
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Vineri, 30 octombrie, pe stadionul din Ghencea, Steaua București și CS Dinamo au disputat derby-ul etapei în Liga a 2-a din România. La această partidă au participat aproximativ 3.000 de suporteri, iar ultrașii steliști au avut un mesaj special pentru Boca Juniors, unul dintre cele mai mari cluburi ale lumii. Mesajul acestora a ajuns pe o pagină de X, cu peste 230.000 de urmăritori, destinată fenomenului ultras.

Ce mesaj au transmis ultrașii Stelei pentru Boca Juniors

După ce pe 30 octombrie Steaua a întâlnit-o pe Dinamo, iar cele două au remizat cu scorul de 0-0, peste doar câteva zile Boca Juniors o va întâlni pe River Plate, ceea ce reprezintă unul dintre marile derby-uri ale lumii. Cele două cluburi argentiniene sunt cunoscute pentru ultrașii lor, iar una dintre grupările ultras ale Stelei este înfrățită cu una dintre grupările de suporteri ale celor de la Boca Juniors, numite „barras bravas” în Argentina.

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Astfel, în timpul meciului cu Dinamo, „militarii” au afișat un banner cu un mesaj de susținere pentru Boca Juniors în meciul ce este programat pe 1 noiembrie, de la ora 20:00 (ora României). „2259 de kilometri ne despart, dar un singur gând ne unește! Boca îi bate pe River! Haide, Boca!”, au transmis suporterii Stelei. Mesajul s-a viralizat rapid pe paginile specializate cu fenomenul ultras, iar „Barras del Mundo”, o pagină cu 230.000 de urmăritori, a postat mesajul românilor.

De ce este considerat Boca Juniors unul dintre cele mai mari cluburi de fotbal ale lumii

Boca Juniors este un club din Argentina și este unul dintre cele mai mari din întreaga lume, luând în calcul istoria, trofeele și popularitatea. Ca prestigiu istoric și cultură a suporterilor, Boca poate fi comparat cu Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool sau AC Milan. Nu are însă aceeași forță economică și expunere mediatică precum marile cluburi europene.

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Boca Juniors are în palmares 6 trofee Copa Libertadores, cea mai importantă competiție intercluburi în America de Sud, 3 Cupe Intercontinentale și este de 35 de ori campioană a Argentinei. Din istoria clubului au făcut parte legende precum Diego Armando Maradona, Juan Roman Riquelme, Carlos Tevez, Gabriel Batistuta, Claudio Caniggia și Oscar Ruggeri.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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