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Baptiste Roux, înger și demon pentru Universitatea Craiova la debut. Ce a făcut în meciul de Cupă de la Bacău

Baptiste Roux a fost înger și demon pentru Universitatea Craiova la debutul în Cupa României cu FC Bacău. Ce a făcut noul fundaș al campioanei României
Tibi Cocora
03.09.2026 | 19:27
Baptiste Roux inger si demon pentru Universitatea Craiova la debut Ce a facut in meciul de Cupa de la Bacau
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Baptiste Roux a fost înger și demon pentru Universitatea Craiova la debutul în Cupa României cu FC Bacău. Foto: Colaj Fanatik.
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Baptiste Roux a avut un debut cu de toate în tricoul Universității Craiova. Fundașul francez, transferat de olteni cu doar 24 de ore înaintea meciului cu FC Bacău din Cupa României, a fost titularizat din prima de Filipe Coelho și a reușit să marcheze chiar la debut. Seara perfectă s-a transformat, însă, într-una complicată pentru noul jucător al Craiovei, care a văzut cartonașul roșu în minutul 78, după ce a primit două avertismente.

Baptiste Roux a debutat cu gol pentru Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a abordat primul meci din Cupa României din acest sezon cu o formulă aproape complet schimbată față de echipa de bază. Oltenii au lăsat în afara primului „11” mai multe dintre numele importante, printre care Nicușor Bancu, Vladimir Screciu și Alexandru Cicâldău. În schimb, antrenorul Universității Craiova i-a oferit imediat șansa debutului lui Baptiste Roux. Francezul semnase cu oltenii cu doar o zi înaintea partidei și, după ce s-a alăturat rapid lotului, a fost trimis direct pe teren din primul minut.

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Fundașul a avut nevoie de doar o repriză pentru a-și trece numele pe lista marcatorilor. În minutul 45, Universitatea Craiova a reușit să înscrie din nou, după ce Nsimba deschisese scorul în minutul 25. Faza golului lui Roux a pornit de la o lovitură liberă executată puternic de Băsceanu. Portarul celor de la FC Bacău a reușit să devieze mingea în bară, însă balonul a ajuns direct în piciorul lui Baptiste Roux. Fundașul francez nu a ratat șansa și a trimis mingea în plasă, reușind astfel să debuteze cu gol în tricoul Universității Craiova.

Debutul perfect s-a transformat într-un moment dificil pentru Roux

Baptiste Roux a trecut, însă, foarte repede de la statutul de erou al debutului la cel de jucător eliminat. Fundașul Universității Craiova a continuat să joace până în minutul 78, când centralul i-a arătat al doilea cartonaș galben. Astfel, Roux a fost eliminat pentru cumul de avertismente și nu a fost iertat de arbitrul partidei, într-un debut care a avut practic toate ingredientele: titularizare, gol și, în cele din urmă, cartonaș roșu.

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Baptiste Roux nu a fost singurul fotbalist transferat de curând de Craiova și trimis la „luptă“. Joao Lameira, cel de-al doilea jucător nou sosit în lotul oltenilor, a primit și el șansa de a evolua pentru prima dată în tricoul formației din Bănie. Mijlocașul portughez a intrat pe teren în minutul 46 și și-a făcut, la rândul său, debutul pentru Universitatea Craiova în partida din Cupa României.

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Cine este Baptiste Roux, noul fundaş de picior stâng al Universității Craiova

Baptiste Roux are un CV solid. Are 99 de meciuri în Ligue 2, toate pentru Guingamp, la care se adaugă și 8 meciuri în Cupa Franței, 23 de meciuri în prima ligă din Portugalia, pentru Avs Futebol, dar și 22 de meciuri în prima ligă din Serbia, pentru Backa Topola.

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Pe lângă rolul de fundaș central, Baptiste Roux se poate achita și de alte sarcini. De-a lungul carierei, acesta a evoluat și în poziția de mijlocaș defensiv, în fața apărării. Are 28 de meciuri ca închizător până în 26 de meciuri și îi oferă lui Filipe Coelho o nouă soluție după plecarea lui Anzor Mekvabișvili la Chicago Fire.

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