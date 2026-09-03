Baptiste Roux, înger sau demon la debut? Editorial din tribună după Bacău – Craiova 1-2

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Analizăm prestațiile nou-veniților (de ieri și din această vară în general) și a revenitului Mihnea Rădulescu, după meciul de Cupă câștigat de Universitatea cu 2-1 la Bacău.

Baptiste Roux, înger sau demon la debutul Craiovei: nota 7

Marcator al golului secund, după ce Nsimba deschisese scorul, Baptiste Roux ar fi meritat chiar un 8, . La fel ca în cazul colegilor lui, Roux a părut foarte derutat de sinteticul de calitate foarte proastă de la Bacău și și-a scăpat un adversar direct în debutul meciului din acest motiv, când a luat primul cartonaș.

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Ușor-ușor, Roux și-a intrat însă în ritm și a fost cel mai curajos și mai dedicat dintre cei trei fundași centrali (a făcut linie cu Stevanovic și Crețu). A urcat deseori în atac, a arătat o tehnică rezonabilă și o poziționare excelentă, ba chiar și un simț al golului neașteptat. Francezul a evitat inteligent și frumos ofsaidul după o bară a lui Băsceanu din lovitură liberă și a înscris din apropiere.

Universitatea a părut cu gândul în altă parte în repriza secundă, când Bacăul a reușit să reducă din diferență și chiar a sperat la o egalare, după ce . Eliminarea a fost urmarea unei neînțelegeri între Baiaram și Webster care i-a pus pe contraatac pe moldoveni și l-a obligat pe Roux să îl țină pe un adversar: al doilea galben, dar Bacăul nu avea să mai aibă ocazii până la final. Faza a arătat însă și singurul punct slab pe care i l-am identificat lui Roux în acest prim meci: este cam imobil și nu prea rapid, fapt însă explicabil având în vedere că e foarte înalt.

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Lameira, debut dezamăgitor: nota 6

Poate că Lameira n-ar merita notă așa mică obiectiv vorbind, dar a avut și nenorocul să intre și în locul unui excelent în prima parte Băluță, cu care a fost implicit comparat. În prima parte, Băluță crease faza meciului, când i-a pasat superb lui Nsimba peste toată apărarea adversă pentru deschiderea scorului.

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Introdus de Coelho încă de la pauză în locul craioveanului, la Lameira s-a văzut clar lipsa de omogenitate cu colegii, pe lângă adaptarea grea la sinteticul foarte ciudat din Moldova, care de altfel s-a aplicat tuturor celorlalți olteni.

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A fost destul de absent din joc și cu siguranță mai are de demonstrat că merită să fie titular în locul lui Anzor, deoarece Băluță e într-o creștere vizibilă de formă față de sezonul trecut și pare pentru moment preferatul lui Coelho lângă Cicâldău.

Ronaldo nu și-a respectat iarăși (re)numele: nota 5,5

Introdus și el în partea secundă în locul lui Heri Tavares, Ronaldo Webster a fost destul de activ și implicat în joc, la fel ca francezul fundaș central despre care am vorbit mai sus. A pierdut însă ușor o minge pe un atac promițător al Craiovei, după o mică nesincronizare cu Baiaram cauzată și de suprafața de joc, iar contraatacul rezultat a fost oprit prin fault de al doilea galben de Roux.

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Mihnea mai are nevoie de timp: nota 6,5

Mihnea Rădulescu a fost folosit pentru prima oară titular după o absență de aproape un an. Acesta pare să fie preferatul lui Coelho pentru dublarea lui Mora, fiind folosit pe postul de aripă/fundaș lateral dreapta la Bacău, așa cum îl folosise de altfel și Rădoi în debutul campionatului trecut.

Rădulescu nu și-a pierdut nici determinarea și nici agresivitatea „de pitbull” care i-a făcut probabil pe ultimii lui doi antrenori să-l distribuie pe o poziție mai defensivă celei pentru care fusese adus. Foarte bun în duelurile unu la unu, rapid și arțăgos, Rădulescu a avut totuși probleme cu mingea la picior și cu execuțiile. S-a simțit cumva că el și mingea nu se mai văzuseră de mult, dar drumul după o accidentare atât de gravă e lung. Să fim alături de el pe acest drum!

Heri Tavares continuă pe linia mai degrabă modestă, dar arată calitate: nota 6

Heri Tavares a fost folosit pe poziția lui Bancu în prima parte, în oglindă cu Mihnea. A făcut o treabă mai bună decât Ronaldo în ceea ce privește jocul propriu zis, dar combativitatea și energia lui par semnificativ mai reduse decât ale jamaicanului.

Tehnic și cu o construcție fizică ideală pentru aproape orice post la fotbal, jucătorul din Capul Verde lasă pur și simplu impresia că ar putea juca mult mai bine, dacă ar fi ceva mai atent și mai ambițios. Din fericire, atât atenția cât și ambiția sunt calități relativ ușor „de antrenat”, așa că oltenii pot spera că Tavares va deveni încet-încet o piesă foarte importantă din angrenajul Craiovei. Faptul că poate să acopere practic patru poziții din 11, pe sistemul preferat de Coelho, este esențial în acest sens.

Elisor modest și „scos din joc” de colegi după eliminare: nota 5,5

Pe lângă intrarea lui Lameira în locul lui Băluță, schimbarea Nsimba – Elisor din minutul 63 a fost cea care a părut să slăbească cel mai mult echipa. Nsimba marcase în prima parte și fusese și în rest cam cel mai bun din echipă, alături de Băluță.

Elisor nu a reușit să aducă nimic periculos sau nou după introducere, dar poate aduce ca argument în favoarea lui și că a mai prins doar 15 minute de egalitate numerică în teren. După eliminarea lui Roux, Știința a preferat mai degrabă să plimbe calm mingea (posesia finală a fost de altfel de 64%), așa că la francez pur și simplu nu prea au ajuns baloane.