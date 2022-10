Barack Obama se întoarce în politică. Fostul președinte e în campanie electorală până pe 8 noiembrie

Fostul președinte democrat s-a întors în viața politică înaintea alegerilor de la jumătate de mandat, midterms cum sunt numite de americani, și acum face campanie mai mult decât o face actualul președinte Joe Biden.

Obama a vorbit zilele trecute în Georgia, în timp ce Biden era în vizită în Pennsylvania, două state importante pentru campania electorală a Partidului Democrat. și despre salvarea democrației americane.

Cu toate acestea, așa cum remarcă jurnaliștii din SUA, Barack Obama e mult mai carismatic, astfel că democrații au nevoie de discursurile sale mai mult decât au nevoie de

”Dacă ei câştigă, este imposibil să spunem ce se poate întâmpla”, a declarat despre republicani Barack Obama, în timp ce își sufleca mânecile cămășii.

”Vreau să te dai jos de pe canapea şi să te duci să votezi! Lasă telefonul jos, lasă TikTok-ul în pace, du-te să votezi!”, a îndemnat electoratul, conform

Cu toate acestea, discursurile lui Obama nu au fost apreciate de toată lumea, fiind apostrofat de un bărbat în timp ce vorbea.

”Domnule, este exact ceea ce încerc să subliniez. Avem un cadru, aici, în democraţia noastră. Acum vorbesc eu, aveţi ocazia să vorbiţi mai târziu. Nu aţi face asta la locul de muncă”, i-a transmis Obama unui contestatar.

Obama nu mai fusese activ în viața politică, însă a revenit în forță pentru a-i ajuta pe democrați în această toamnă și iarnă.

Republicanii au toate șansele să obțină controlul în Senat și Camera Reprezentanților după alegeri, conform ultimelor sondaje.

