Baraj CM 2026: toate meciurile din finalele pentru calificarea la Campionatul Mondial. Acuzații de spionaj înainte de Bosnia – Italia. Programul complet

Barajul pentru CM 2026 a ajuns în faza finalelor pentru calificarea la Campionatul Mondial. Vezi programul complet, duelurile și numele echipelor care au obținut ultimele bilete la turneul din vara acestui an.
Barajele de calificare la CM 2026: meciurile decisive, live video. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Turneul final al Cupei Mondiale 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie. Se vor disputa în total 104 meciuri – record pentru competiție. Naționala României a ratat din nou participarea la turneul final. Mai sunt doar 4 bilete pentru formațiile din Europa. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre barajele finale pentru calificarea la CM 2026.

Acuzații de spionaj înainte de Bosnia – Italia

Unul dintre meciurile ce se anunță a fi cele mai disputate, între Bosnia și Italia, are parte de un scenariu incredibil. Antrenamentul oficial al formației gazdă ar fi fost filmat de un soldat italian, care acum este acuzat de spionaj. Italienii au respins orice fel de acuzație și spun că de fapt omul respectiv era acolo din simplă coincidență și că nimic nu era planificat.

Chiar selecționerul Bosniei a observat acest inconvenient și i-a cerut omului să plece, pentru că s-au terminat cele 15 minute deschise ale antrenamentului. Gazdele vor să facă o plângere acum pentru că nu consideră că tot ce s-a întâmplat o fost o coincidență, notează News.

Baraj CM 2026: cum se joacă și ce echipe sunt implicate

Europa ofertă ultimele 4 echipe care vor ajunge pe tabloul principal de la Campionatul Mondial din 2026, organizat de SUA, Mexic și Canada, în timp ce alte două locuri vor fi atribuite în urma barajului intercontinental găzduit de Mexic. După semifinalele barajelor, au rămas acum în cursa finală doar 8 naționale de pe bătrânul continent.

Din păcate pentru microbiștii români, nu vor vedea nici anul acesta naționala României la turneul final după eșecul suferit în deplasare cu Turcia, scor 0-1. Turcii sunt cei care au acum o șansă imensă să revină la Cupa Mondială, dacă vor trece de naționala din Kosovo.

Programul complet al meciurilor din barajul final pentru CM 2026

Echipele rămase în „joc” după semifinalele barajelor sunt Bosnia, Italia, Suedia, Polonia, Kosovo, Turcia, Cehia și Danemarca. Meciurile finale se dispută toate de la aceeași oră. Iată programul complet:

Marți, 31 martie, 21:45

  • Ruta A: Bosnia-Herțegovina – Italia
  • Ruta B: Suedia – Polonia
  • Ruta C: Kosovo – Turcia
  • Ruta D: Cehia – Danemarca

Cum se califică echipele la Campionatul Mondial 2026

Echipele care vor ieși învingătoare și din aceste ultime baraje vor ajunge apoi direct în grupele de la Campionatul Mondial, care sunt în număr de 12. România, de exemplu, dacă ar fi trecut cu bine de ambele baraje ar fi făcut parte din Grupa D, în care se află deja SUA, Paraguay și Australia.

Cine transmite la TV partidele de baraj pentru CM 2026

Posturile TV care au cumpărat drepturile de televizare ale meciurilor din preliminariile Campionatului Mondial, precum și cele din baraje sunt Prima TV și Digi Sport. Cele două au transmis partidele de pe 26 martie și o vor face și în cazul celor programate pe 31 martie.

Cum poți vedea live stream online meciurile din baraj CM 2026. Cum pot viziona meciurile românii din diasporă

Meciurile din barajele de calificare la CM 2026 pot fi urmărite și online, prin intermediul platformelor de streaming. Platformele Prima Play și Digi Online difuzează online aceste partide.

Aplicații și site-uri oficiale unde poți urmări scoruri live

Fanii fotbalului care vor să fie la curent cu evoluția scorurilor, fără a urmări partidele propriu-zise, pot face acest lucru pe FANATIK, care pune la dispoziție desfășurarea meciurilor fază cu fază, în format live text. Toate schimbările de scor, marcatorii și informațiile importante vor fi cuprinse în live blogul dedicat partidelor pe Fanatik.ro.

De asemenea, evoluția scorului, marcatorii și alte evenimente precum cartonașele sau loviturile de pedeapsă acordate poate fi urmărită și pe site-urile specializate în astfel de conținut. Spre exemplu FlashScore, LiveScore sau SoccerWay oferă scorul live.

Live Blog: Urmărește în timp real barajul pentru CM 2026

Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile în timp real despre meciurile din barajul pentru CM 2026.  Detalii și statistici care nu apar la tv, desfășurarea meciului fază cu fază, marcatori, scor final, reacții ale protagoniștilor, dar și ale presei internaționale, ai totul pe site-ul nostru, la doar un click distanță.

