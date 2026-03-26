Baraj CM 2026. România, cu ochii pe Slovacia – Kosovo. Toate meciurile decisive și programul complet

ADVERTISEMENT

Ultimele dispute înaintea Campionatului Mondial din vara acestui an se dau acum. Mai sunt doar șase locuri disponibile pentru grupele turneului final, iar numele naționalelor care le vor ocupa vor fi decise în urma meciurilor de baraj programate în martie 2026. În cursa de calificare se află și naționala României. Europa are patru locuri disponibile, în timp ce alte două locuri vor fi atribuite la barajul intercontinental găzduit de Mexic. Vezi pe Fanatik.ro situația din Europa.

Baraj CM 2026: cum se joacă și ce echipe sunt implicate

Sunt 16 echipe care au ajuns în faza barajului pentru calificarea la CM 2026. Se vor juca 8 partide în semifinale, prima și singura care va începe de la 19:00 fiind Turcia – România, în timp ce restul vor începe de la ora 21:45.

ADVERTISEMENT

Programul complet al meciurilor din barajul CM 2026

Au existat 4 urne valorice din care s-a tras la sorți componența semifinalelor barajelor pentru CM 2026: (Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina; Urna 2: Polonia, Ţara Galilor, Cehia, Slovacia; Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herţegovina, Kosovo; Urna 4: Suedia, România, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord). Împerecherea ulterioară a finalelor se face după schema învingătoarelor din 1 cu 2, 3 cu 4, 5 cu 6 și 7 cu 8). Iată meciurile care se dispută în această primă fază:

Ora 19:00: Turcia – România (Prima TV)

Ora 21:45: Cehia – Irlanda (Digi Sport 3)

Ora 21:45: Danemarca – Macedonia de Nord (Prima Sport 5)

Ora 21:45: Italia – Irlanda de Nord (Prima Sport 1, Digi Sport 1)

Ora 21:45: Polonia – Albania (Prima Sport 3)

Ora 21:45: Slovacia – Kosovo (Prima Sport 2)

Ora 21:45: Țara Galilor – Bosnia și Herțegovina (Prima Sport 4)

Ora 21:45: Ucraina – Suedia (Digi Sport 2)

Italia – Irlanda de Nord, grupa 1

Squadra Azzurra, câștigătoarea EURO 2020, a ratat prezența la ultimele două turnee finale, în Rusia 2018 și Qatar 2022. Italia joacă acum al treilea baraj consecutiv pentru calificarea la CM. Irlanda de Nord, care a avut ultima apariție la un asemenea turneu la ediția din 1986, pare un adversar facil la prima vedere, însă surprizele pot apărea oricând.

ADVERTISEMENT

Țara Galilor – Bosnia, grupa 1

Țara Galilor – Bosnia-Herțegovina este un duel extrem de interesant, unde învingătoarea se poate întâlni în barajul final cu Italia. Galezii beneficiază de avantajul terenului propriu, însă bosniacii nu sunt un adversar pe care să îl desconsideri.

ADVERTISEMENT

Ucraina – Suedia, grupa 2

Suedezii ajung să joace barajul prin prisma rezultatelor din Liga Națiunilor, după ce în grupa din preliminarii scandinavii au avut evoluții cu mult sub așteptări, fără victorie în șase meciuri. Ucrainenii, după eșecul de la EURO 2024, vor să se răzbune cu o calificare la CM 2026. Rămâne de văzut care dintre cele două naționale care împart aceleași culori pe steaguri se va impune.

ADVERTISEMENT

Polonia – Albania, grupa 2

Polonia n-a avut probleme în a obține calificări la turneele finale, însă ultimele rezultate nu au fost tocmai încurajatoare. Pentru Robert Lewandowski, ajuns la 37 de ani, acest baraj reprezintă ultima lui șansă pentru a fi prezent la Cupa Mondială din 2026. Albania, cea care a reușit să lase acasă Serbia, s-a numărat printre revelațiile preliminariilor.

Slovacia – Kosovo, grupa 3

Clasată pe locul 80 în clasamentul FIFA, naționala statului Kosovo a fost coșmarul Suediei în preliminarii, învingând-o atât acasă cât și în deplasare. Slovacia a impresionat de asemenea în preliminarii, învingând acasă Germania (scor 2-0), echipă în fața căreia avea să cedeze în ultima etapă, fără drept de apel, cu scorul de 0-6.

ADVERTISEMENT

Turcia – România, grupa 3

Cel mai intens și interesant meci pentru suflarea românească. „Tricolorii” au o partidă extrem de dificilă pe care trebuie să o câștige pentru a face un pas uriaș către CM 2026. , în timp ce turcii de la ediția din 2002. Rămâne de văzut cine se va impune la Istanbul, într-o confruntare istorică.

Danemarca – Macedonia de Nord, grupa 4

Echipa Danemarcei a ratat calificarea directă după ce a remizat pe teren propriu cu Belarus și a pierdut ”finala” contra Scoției, însă pornește cu prima șansă în disputa cu Macedonia de Nord, o echipă care s-a dovedit capabilă să încurce în preliminarii o echipă de top precum Belgia, dar care a și pierdut 7-1 în deplasare cu Țara Galilor.

Cehia – Irlanda, grupa 4

Cehia a furnizat una dintre cele mai mari surprize din preliminarii, când s-a făcut de râs cu 2-1 în deplasare contra Insulelor Feroe. De altfel, cehii au tremurat până la final pentru asigurarea locului doi în urma Croației. Irlanda a ajuns la baraj după un final spectaculos de preliminarii, cu victorii în fața Portugaliei și Ungariei. La Budapesta, irlandezii au câștigat in extremis, cu 3-2, printr-un

Cum se califică echipele la Campionatul Mondial 2026

Pentru a ajunge la Campionatul Mondial din vara acestui an, echipele ajunse la baraj trebuie să câștige meciurile de pe 26 martie, iar apoi cele de pe 31 martie. Învingătoarele vor fi ultimele echipe ajunse în cele 12 grupe ale turneului final, competiție care se va desfășura în trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026.

Ce urmează după aceste meciuri din baraj

Echipele care câștigă meciurile programate pe 26 martie avansează către barajele finale, programate pe 31 martie. Atunci se vor juca ultimele 4 partide, toate începând de la ora 21:45.

Cine transmite la TV partidele de baraj pentru CM 2026

Posturile TV care au cumpărat drepturile de televizare ale meciurilor din preliminariile Campionatului Mondial, precum și cele din baraje sunt Prima TV și Digi Sport. Cele două vor transmite în direct partidele de pe 26 martie, respectiv 31 martie.

Cum poți vedea live stream online meciurile din baraj CM 2026. Cum pot viziona meciurile românii din diasporă

Meciurile din barajele de calificare la CM 2026 pot fi urmărite și online, prin intermediul platformelor de streaming. Platformele Prima Play și Digi Online difuzează online aceste partide.

Aplicații și site-uri oficiale unde poți urmări scoruri live

