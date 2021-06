Antrenorul Cristi Pustai și-a anunțat plecarea de la Dunărea Călărași chiar înaintea partidei retur cu FC Voluntari, care se va disputa joi. În tur, ilfovenii au cștigat în deplasare cu 2-1 și au cele mai mari șanse să evolueze și în sezonul viitor în Liga 1.

„Nu mai rămân. Am contract până în 30 iunie, după baraj o să merg acasă și să văd. Dacă m-am decis să nu stau în birou, prin conducere pe la Gaz Metan și să iau drumul gazonului, aștept și să văd unde o să-mi găsesc un contract. Liga 2 sau Liga 1, dar Liga 2 doar la echipe care își doresc promovarea. Și aici am sperat, eu zic că am făcut foarte mult, având în vedere celelalte lucruri”, a spus Cristi Pustai, la LookSport. Motivele care l-au făcut pe „Profesor” să renunțe sunt de ordin financiar, gruparea călărășeană având datorii mari față de jucători.